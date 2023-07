Sopralluogo di Blasioli e Giampietro (Pd) al canile sanitario di Città Sant'Angelo: "Piena funzionalità, ma alcune criticità vanno risolte" [FOTO]

A sei mesi dal sequestro preventivo disposto dalla procura per il canile sanitario di Città Sant'Angelo a seguito delle vicende giudiziarie che lo hanno interessato, il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli e il capogruppo comunale del partito Piero Giampietro sono tornati sul posto per vedere con i loro occhi quale sia ad oggi la situazione.

Fortunatamente, spiegano al termine del sopralluogo fatto con la dirigente e cioè la dottoressa Cinzia Ciancetta grazie al quale hanno anche potuto visitare i 20 box di ricovero di cui uno adibito a gattile, oltre al fabbricato dove c'è la sala per i trattamenti, “la struttura della Asl di Pescara si presenta in buone condizioni e ha pienamente riacquisto la funzionalità di centro di prima accoglienza, occupandosi della registrazione, identificazione, vaccinazione, sterilizzazione e infine trasferimento o affidamento di cani e gatti rinvenuti sul territorio, vaganti o incidentati”.

Una riorganizzazione quella attuata che, sottolineano, “ha riscosso l’apprezzamento anche delle associazioni animaliste”. Qualche criticità però, segnalano Blasioli e Giampietro riferendo che di queste interesseranno la Asl così che si possa dare “un'ulteriore valorizzazione alla struttura”. Nello specifico a mancare sono la linea telefonica e la linea internet che rendono di fatto il canile sanitario “non contrattabile in maniera diretta”, spiegano. A questo si aggiungerebbe “la carenza di personale che, considerata l’ingente mole di lavoro, andrebbe rimpinguato a seguito degli ultimi pensionamenti. Ci risulta che la Asl abbia già bandito un concorso e ci auguriamo che entro fine anno si possano formalizzare le nuove assunzioni, non solo per sostituire i pensionamenti”.

“Chiediamo inoltre alla Asl di valutare il ripristino all’interno dell’ospedale di Pescara quantomeno delle attività di sterilizzazioni dei gatti al fine di agevolare l’accesso al servizio da parte dell’utenza, in particolar modo dei volontari referenti delle colonie feline. La struttura di Città Sant’Angelo – concludono - è infatti irraggiungibile per chi usufruisce dei mezzi di trasporto pubblico, ma anche chi è provvisto di auto privata va incontro a non poche difficoltà data la totale mancanza di indicazioni stradali”.