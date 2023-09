Riaperta ad Abbateggio la scuola materna paritaria “Divina Provvidenza”

È stata riaperta il 20 settembre la scuola materna “Divina Provvidenza” ad Abbateggio.

Dopo decenni di chiusura della scuola pubblica per carenza di bambini, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Di Pierdomenico, nel 2022 ha sottoscritto una convenzione decennale con l’Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) mettendo a disposizione in comodato d’uso la struttura scolastica esistente per ospitare un polo dell’infanzia.

Alla presenza del primo cittadino, del parroco don Gianmarco Medoro e del commissario Asp è stato tagliato il nastro di apertura della scuola dell’infanzia paritaria che ospita bambini provenienti da tutto il circondario.

La struttura è costituita da due plessi: la vecchia scuola dell’infanzia, costruita nel 1960 e il nuovo asilo nido finanziato nel 2012 dalla Regione Abruzzo sotto la presidenza di Luciano D’Alfonso con 230mila euro, idonea a ospitare un polo dell’infanzia per bambini da zero a sei anni, quindi nido e materna.

«L’amministrazione comunale è molto soddisfatta di questa iniziativa avviata all’inizio del 2022, con molta fatica e insistenza», dice il sindaco Di Pierdomenico - per ridare un servizio essenziale nei centri dell’entroterra con risposte concrete al fine di evitare lo spopolamento. Le istituzioni statali e regionali non riescono, «ancora a comprendere che il futuro delle aree interne sono i servizi principali da fornire ai cittadini residenti: scuole, trasporti e sanità».

Il sindaco ringrazia quanti hanno collaborato a rendere possibile questo sogno per riportare la vivacità e la gioia dei bambini nel centro storico.