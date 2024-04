Sciopero generale del trasporto urbano ed extraurbano anche in Abruzzo: le fasce orarie a rischio

Sciopero di quattro ore, giovedì 11 aprile, del trasporto urbano, extraurbano e del personale delle biglietterie in tutto Abruzzo e anche in provincia di Chieti. Le segreterie regionali di Filt Cgil e Uiltrasporti, infatti, hanno aderito allo sciopero generale proclamato per tutte le categorie del settore privato dalle confederazioni nazionali Cgil e Uil.

Nel dettaglio, potrebbero saltare le corse dei autobus e pullman nella fascia oraria dalle ore 19 alle 23. Per quanto riguarda il trasporto urbano, extraurbano e il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc), gli addetti degli autobus incroceranno le braccia per 4 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia. Il restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone si fermerà nelle ultime 4 ore del turno.

A causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.