La riqualificazione urbana di via Rigopiano secondo gli studenti di architettura: mostra e sopralluogo

Le possibili soluzioni per la rigenerazione architettonica e urbana del quartiere di via Rigopiano le hanno progettate gli studenti del dipartimento di Architettura dell'università d'Annunzio. Le sei idee progettuali selezionate saranno protagoniste dell'evento conclusivo del “Workshop di progettazione architettonica e urbana” che si terrà venerdì 3 novembre nella sede dell'Ater di Pescara.

Circa 40 gli studenti e i collaboratori che hanno partecipato a progetto con i risultati ottenuti che saranno esposti e portati all'attenzione del presidente dell'Ater Mario Giuseppe Lattanzio, dell'assessore comunale alle Politiche della casa Isabella Del Trecco e del direttore dell'Ater Gianni D'Addazio.

Idee quelli degli studenti che potrebbero non rimanere su carta, ma che nelle prossime settimane, attraverso un percorso di verifica e affidamento dei temi proposti e la stesura di elaborati di dettaglio per la definizione di un ventaglio di progetti di fattibilità tecnica ed economica, vedrà studenti e docenti in un tavolo di lavoro insieme con i responsabili e i referenti dell’area tecnica dell'Azienda territoriale.

Questa attività è inserita all’interno di una “Convenzione scientifica e di ricerca” che l'Ater ha firmato qualche giorno fa con il dipartimento di Architettura per lo studio di via Rigopiano, finalizzata in particolare all’esplorazione di idee progettuali e alla definizione di soluzioni possibili e di linee guida a partire dalla necessità di riqualificazione architettonica degli edifici per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la progettazione urbana degli spazi pubblici “tra le case”, con l’inserimento di aree attrezzate e piccoli servizi per i residenti dei quartieri di Edilizia economica e popolare di via Rigopiano a Pescara.

Un progetto di rigenerazione urbana che grazie al bonus 110 per cento ha permesso all'Azienda territoriale di avviare la riqualificazione energetica sull’intero quartiere, prevedendo: l’isolamento termico delle superfici opache verticali tramite il sistema a “cappotto”; involucri orizzontali con l’isolamento termico del tetto; sostituzione di infissi a taglio termico e sostituzione delle caldaie per un importo complessivo di circa 2milioni 720mila euro. Attualmente sono stati ultimati i lavori su alcuni fabbricati e comunque gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, in accordo con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, si è avviato il recupero di 19 alloggi, attualmente non agibili nell’intero quartiere di via Rigopiano, per un importo complessivo di 400 mila euro finanziati con i fondi di cui al “Programma pluriennale di Edilizia sociale - deliberazione giunta regionale n. 99/202”. In particolare, gli interventi riguarderanno la sistemazione interna degli alloggi che saranno dati, immediatamente, le disponibilità al Comune di Pescara per l’assegnazione agli aventi titoli.

A ciò devono essere aggiunti i temi di intervento della convenzione tra l'Ater e il dipartimento di Architettura per i quali è stato chiesto alla Regione Abruzzo uno stanziamento di 3milioni di euro nell’ambito della programmazione dei fondi Fsc 2021/2027 destinati proprio all'edilizia residenziale pubblica.

Il 3 novembre quindi la mostra delle 6 idee progettuali selezionate che saranno approfondite. Nell’occasione, si presenteranno i gruppi di lavoro che verranno coordinati dal professor Alberto Ulisse. Alle 11 previsto il sopralluogo con studenti e cittadini in via Rigopiano per visitare insieme le aree interessate dal progetto di rigenerazione architettonica e urbana.