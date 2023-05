Problematico per gli anziani raggiungere il capolinea del 14 a Fontanelle: le associazioni chiedono a Tua di spostare la fermata

Spostare di 547 metri il capolinea della linea 14 che si trova nella zona alta del quartiere Fontanelle per andare incontro alle esigenze degli anziani che vivono in via Caduti per Servizio. A chiederlo alla Tua con una lettera sono le associazioni Abruzzo Indipendente e Insieme per Fontanelle che hanno avviato una raccolta firme per sottolineare l'importanza della richiesta avanzata.

I fragili si spostano con fatica e per loro raggiungere la fermata è davvero difficile. In tanti quotidianamente devono recarsi in ospedale, in stazione o nelle cliniche della città, ma “attualmente – spiegano le associazioni all'azienda di trasporto pubblico - sono costretti a dover prendere due autobus, prima il 15 e poi li 14, oppure a fare una salita ripida per raggiungere il capolinea del 14 posto nella parte alta del quartiere senza alcuna fermata nella zona basa. Con lo spostamento di 547 metri scendendo e unificando la fermata alla linea 15 si risolverebbe il problema”.

Una soluzione che consentirebbe di fruire più facilmente delle due linee urbane ribadiscono dicendosi sicuri del positivo riscontro che la richiesta avrà.