Pubblicato il bando per la riqualificazione e la gestione del parco Mimmo Morelli di Zanni: la concessione durerà 18 anni

Pubblicato il bando del project financing ad iniziativa pubblica per la riqualificazione e la sua gestione, compresa quella degli impianti sportivi, del parco “Mimmo Morelli” di via Pierpaolo Pasolini, nel quartiere Zanni. Un parco intitolato al compianto barbiere della zona che ha un'estensione di 9mila metri quadrati che è stato inaugurato nel 2020: il campo sportivo che si trova al suo interno stato intitolato invece ai fratelli Giandomenico e Lamberto Croce, proprietari per molti anni del terreno.

“L'affidamento – si legge nel disciplinare di gara - comprendente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e la gestione dell’impianto coerentemente a quanto previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara e a quanto delineato nell’offerta del concessionario, per un importo complessivo pari a 5 milioni 117 mila 760 mila euro oltre Iva”.

I lavori da realizzare sono pari a 192mila euro e riguardano “la realizzazione di una recinzione ai margini dell'area, la manutenzione e la cura del verde del parco compresa la porzione esclusa dalla concessione, la fornitura e installazione di giochi per bambini diversamente abili, l'acquisto di arredi per rendere funzionale il locale spogliatoio, l'organizzazione di un luogo attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande avente funzione ricreativa e di aggregazione e/o area bar con relativo allestimento del locale cucina ed eventuale deposito, la manutenzione straordinaria del campo da gioco esistente; la realizzazione di campi di gioco e/o piccoli impianti sportivi”, che potrebbero essere ad esempio campi da padel (massimo due) da beach tennis, bocce o arrampicata. Prevista anche la fornitura e installazione di un impianto di video-sorveglianza e/o antintrusione per tutta l’area.

Secondo quanto previsto dal disciplinare il concessionario, dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 8mila 400 euro oltre al 22 per cento di Iva per un totale di 10mila 248 euro l'anno. Una volta affidati i lavori gli stessi dovranno essere conclusi entro 180 giorni a decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo. “Relativamente all'esecuzione dei lavori – si specifica nel disciplinare - il concorrente dovrà tenere conto dei tempi tecnici richiesti per le procedure di affidamento dei lavori a terzi e dunque non potranno essere richieste proroghe per l’esecuzione dei lavori motivate sulla base delle esigenze di appaltare a terzi i lavori”.

Tre le buste telematiche richieste e una cartacea per poter partecipare al bando che chiuderà il 17 marzo 2023 alle ore 13. Nelle buste telematiche (A,B e C)dovranno essere contenute rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica del valore di 50, 20 e 25 punti. Nella busta cartacea dovrà invece essere conssgnato il “Progetto definitivo e l'ulteriore documentazione offerta tecnica”.