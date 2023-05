Via libera alle "proposte alternative" per la riqualificazione del museo Vittoria Colonna: il Comune cerca un partner privato

Pubblicato l'avviso per cercare “progetti alternativi” a quello già presentato da una cordata di imprenditori pescaresi e dar vita così ad un partenariato pubblico-privato per la riqualificazione del museo Vittoria Colonna. Riqualificazione che riguarderà anche giardini circostanti e il completamento della Porta del Mare del maestro Franco Summa.

Un progetto che dovrà essere sì di riqualificazione strutturale per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale dell'edificio, ma anche corredato da una valida proposta di offerta culturale in termini di gestione, fruizione, produzione e partecipazione.

Un bando che si avvale della procedura semplificata prevista dal nuovo Codice degli appalti e che resterà in pubblicazione per 30 giorni (e cioè fino al 15 giugno). L'obiettivo è quello di raccogliere idee nuove e alternative a quella già presentata all'amministrazione. Idea che aveva proprio dato lo spunto per la pubblicazione di un avviso che ampliasse le possibilità di scelta, come aveva sottolineato annunciandolo l'assessore alla cultura Maria Rita Carota.

Gli obiettivi del bando

Oltre ai già citati obiettivi in termini di offerta culturale obiettivo deve essere anche quello di valorizzare e promuovere il territorio con la rigenerazione urbana degli spazi pubblici per migliorarne la qualità della vita; di adeguare gli spazi (unico intervento possibile visto il vincolo cui è sottoposto il museo) per garantire una nuova offerta educativa e culturale; di adeguare gli spazi esterni e farsi carico della manutenzione del giardino. Azioni di gestione per le quali il Comune che è proprietario sia della struttura che delle aree pubbliche che la circondano, non verserà alcun corrispettivo.

Chi vuole partecipare avrà la possibilità di fare prima un sopralluogo

Al bando potranno partecipare operatori economici, enti anche di terzo settore regolarmente costituiti alla data di scadenza dell'avviso. Possibile per chi vuole partecipare fare un sopralluogo previo appuntamento con il Rup (Responsabile unico del procedimento). Per prenderlo è necessario inviare una mail all'indirizzo paolo.santucci@comune.pescara.it almeno dieci giorni prima della scadenza per la presentazione della proposta.

Come presentare le domande

I partecipanti dovranno inviare le loro proposte esclusivamente tramite pec all'ufficio Protocollo del Comune e cioè all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it entro e non oltre il termine di pubblicazione del presente avviso indicando nell'oggetto la dicitura “Proposta valorizzazione museo Vittoria Colonna” con in allegato l'istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente con i dati dell’ente comprensiva della dichiarazione di insussistenza di motivi di esclusione; l'atto costitutivo del soggetto proponente, lo Statuto o altro documento idoneo a comprovare la costituzione del soggetto giuridico, in copia conforme all’originale; il curriculum del soggetto proponente e ovviamente la proposta di progetto comprensivo del bilancio economico finanziario analitico connesso al progetto con proiezione triennale e relativa sostenibilità.

L'esame e i criteri di valutazione delle proposte ricevute

Di questo si occuperà il gruppo di lavoro composto dai dipendenti del Comune che rivestono ruoli professionali affini alle finalità previste dal bando. I criteri su cui si baserà la valutazione sono la qualità complessiva del progetto di gestione, promozione e valorizzazione per la pubblica fruizione del museo Vittoria Colonna e di rigenerazione degli spazi pubblici circostanti; il programma delle attività proposto; il profilo e curriculum del soggetto proponente e il piano economico finanziario delle attività proposte e degli interventi strutturali e relativa