Prevenzione, screening gratuiti a Manoppello: arriva "La casa della salute" della Asl

Appuntamento in piazza Zambra di Manoppello con la Casa della Salute. Il poliambulatorio mobile della Asl aprirà le porte ai cittadini dal 13 al 16 dicembre dalle 9 alle 17. L'occasione per eseguire gratuitamente prestazioni sanitarie nell'ottica della prevenzione dei tumori.

Nello specifico si potranno fare screening mammografici, screening del colon retto con la consegna del kit di prelievo, quelli alla cervice uterina e cioè Pap e Hpv test, visite dermatologiche e mappature dei nei, spirometria e anche visite cardiologiche. Dalle 9 alle 13 sarà anche possibile fare la vaccinazione antinfluenzale.

“Siamo onorati che il Comune di Manoppello sia stato scelto fra i 18 della provincia di Pescara per ospitare questa importante iniziativa in tema di prevenzione che, ricordiamo, è aperta a tutti – dichiarano congiuntamente il sindaco Giorgio De Luca e vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis -. Il poliambulatorio mobile, dotato di attrezzatura diagnostica di ultima generazione, sale di attesa e servizi igienici, sosterà in piazza Zambra per tre giorni. Si tratta di un'utile opportunità che permette di accedere a cure sanitarie senza dover affrontare lunghi viaggi, soprattutto per chi, come le persone anziane o con disabilità, fa più fatica a spostarsi. L’auspicio è che in molti scelgano di aderire alla campagna di prevenzione per i controlli”.

L'iniziativa fa parte del progetto “Abruzzo in salute” della Provincia di Pescara finanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) che consente di portare grazie agli ambulatori mobili, le cosiddette “case della salute mobili”, i servizi sanitari di prossimità direttamente nei comuni abruzzesi.