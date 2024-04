L'Ancri festeggia a Pescara i suoi dieci anni: presentate le iniziative, l'invito alla cittadinanza è alla partecipazione

Presentate ufficialmente le iniziative che si svolgeranno il 20 e il 21 aprile a Pescara in occasione dei dieci anni dell'Ancri (Associazione nazionale cavalieri al merito della Repubblica italiana) in occasione del quinto raduno nazionale nel decennale della sua fondazione.

Una presentazione fatta all'Aurum alla presenza del presidente nazionale Antonio De Oto, il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota e la presidente Ancri Pescara Annamaria Di Rita con la partecipazione anche dei consiglieri nazionali Franco Graziano, Domenico Garofalo, Antonio Montalbano, i soci ancri, i simpatizzanti, i cittadini, e rappresentati dell'Assoarma. Da De Oto quindi l'invito alla cittadinanza a partecipare.

Le due giornate si apriranno sabato 20 aprile alle 15.30 con la conferenza “Il principio di solidarietà della Costituzione Italiana” del professor Marco Olivetti al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano con subito dopo la relazione del presidente nazionale dell'associazione. Quindi l'assemblea generale dei soci.

Alle 20 al Teatro Circus di Pescara l'evento aperto a tutta la cittadinanza con la serat di Gala. Associazioni e scuole possono prenotarsi inviando una mail all'indirizzo teatro@ancri.it.

La domenica si aprirà invece alle 9 con la sfilata che partirà da piazza Unione e passando per viale Marconi, via Conte di Ruvo e via Gabriele d'Annunzio arriverà in piazza Garibaldi dove si terrà la cerimonia istituzionale prevista subito dopo la messa delle 10 nella cattedrale di San Cetteo.

In piazza alla presenza delle autorità ci sarà la benedizione della corona e la deposizione sul monumento ai caduti e l'alzabandiera con l'inno affidato al tenore Marco Voleri. Quindi gli interventi e al termine l'annullo filatelico. La due giorni so chiuderà con il pranzo sociale al Grand Hotel Adriatico (Montesilvano).

Dal sindaco è arrivato il grazie all'Ancri per aver scelto Pescara per il raduno nazionale, mentre l'assessore Carota ha espresso la sua condivisione con i valori sociali veicolati dall'associazione, La presidente dell'Ancri Pescara ha ricambiato i ringraziamenti e per l'ospitalità avuta all'Aurum, un'eccellenza italiana ha sottolineato. Anche da parte sua l'invito a partecipare e il ricordo dell'Aquila dato che la presentazione delle iniziative è avvenuta il 6 aprile, giorno in cui tutto l'Abruzzo ha ricordato la tragedia che ha colpito quindi anni fa.