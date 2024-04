Consegnato a Ercole Calchi di "Ercolino" il premio di "Pizzeria dell'Anno" [FOTO]

È stato consegnato a Ercole Calchi, 88 anni, titolare della pizzeria "Ercolino" nella zona dell'ospedale di Pescara, il riconoscimento di "Pizzeria dell'Anno".

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Carlo Masci, il consigliere comunale Alessio Di Pasquale, il vicepresidente dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio, il maestro di cucina, Santino Strizzi, Il delegato nazionale del settore agroalimentare della Figec (federazione italiana giornalismo editoria comunicazione), Donato Fioriti e diversi colleghi della stampa.

I giornalisti non hanno avuto alcun dubbio nell'assegnare il premio alla "Pizzeria Ercolino" che si è distinta sul territorio con la stessa professionalità di sempre.

Più di 70 anni di onorata carriera, dai tempi della mitica birreria Dreher, nel centro di Pescara, successivamente dal 1963 come titolare della Pizzeria "Liceo", in via Venezia, dove sono cresciute intere generazioni, fino all'apertura dell'attuale pizzeria che ha già festeggiato il suo 20° compleanno. Un luogo storico e identitario, come si legge nella motivazione del premio, capace di coniugare al meglio tradizione e innovazione. È stato l'ideatore negli anni '60 del formato tondo della pizza, con delle teglie realizzate appositamente da un artigiano di Treviso per il giorno dell'inaugurazione della sede di via Venezia. Senza nulla togliere alle pizze, farcite in mille modi diversi e appetitosi, che dire delle crocchette di patate con un particolare bollito per amalgamarle al meglio, o di quei calzoni impreziositi dal sapore di uova fresche che li hanno reso unici in senso assoluto.

«Prima di diventare celiaco ho frequentato quasi tutti i giorni la pizzeria del Liceo», confessa nel suo intervento il primo cittadino Carlo Masci, «prodotti di qualità che hanno avuto un grande successo». Soddisfatto e visibilmente commosso il diretto interessato, Ercole Calchi: «Sono stato sempre un innovatore sin dai tempi della birreria Dreher dove, giovanissimo, ho fatto esperienza cercando di lavorare solo sulla qualità dei prodotti. Un lavoro che mi è sempre piaciuto, e che mi ha regalato grosse soddisfazioni sin dai primi anni quando preparavo pizze prima del passaggio del mitico trenino che collegava Pescara a Penne. Sono venuti tutti nel mio locale di via Venezia, dai vari sindaci a personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Ricordo benissimo, ad esempio, i complimenti dell'ex ministro Antonio Maccanico, mio grande estimatore, ma anche alcuni singolari aneddoti. Un giorno l'ex preside del liceo Claudio Palma mi chiese di aprire la pizzeria solo dopo l'entrata dei ragazzi in classe perché, con la scusa del mangiare, finivano per marinare i banchi di scuola. Mi resi subito disponibile, andando persino contro i miei interessi, ma la scelta risultò davvero azzeccata per risolvere il problema. Un'altra volta, invece, per dirimere una controversia tra ragazzi, cedetti la mia schedina del Totocalcio ai più vivaci del gruppo, esortandoli a compilarla attentamente. Morale della favola, un 13 per una vincita di 40 milioni di vecchie lire, e una festa di cui si ricordano ancora oggi a distanza di 20 anni. Per il premio sono davvero contento e orgoglioso», conclude Ercole Calchi, «ho profuso tante energie nel corso degli anni, ma la pizza mi ha permesso di essere conosciuto al grande pubblico. Un riconoscimento che dedico a tutti i miei collaboratori, ad iniziare dall'inossidabile Maria Mastrogiacomo, sempre disponibile e pronta tutti i giorni per rinverdire una felice tradizione».