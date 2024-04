Cambio societario per il Pescara Calcio, subentra lo sceicco: il pesce d'aprile diventa virale

Il momento del Pescara Calcio non sarà facile, ma la voglia di sdrammatizzare a quanto pare c'è. E così in un lunedì di Pasquetta che cade di primo aprile, inizia a girare sui social la notizia che la società è ora nelle mani di uno sceicco.

Un pesce d'aprile in stile Televideo carico di simpatia diventato subito virale anche per il contenuto della falsa notizia diffusa. Questo infatti quello che si legge: “Fimisce l'era Sebastiani a Pescara, lo ha annunciato lo stesso dirigente che ha comunicato di aver ceduto la società allo sceicco Alem Salim Salam. Il nuovo presidente si è presentato annunciando che presto verrà costruito lo stadio nuovo e un centro sportivo. Ha precisato che non ci saranno mai più operazioni alla Insigne e che tarperò le ali a chiunque voglia lasciare Pescara. Si è già dichiarato certo di diventare il miglior presidente della storia del Pescara calcio”.

Tra le pagine social che l'hanno condivisa quella “40mila”. Leggendo i commenti non tutti l'hanno presa benissimo, ma c'è anche chi ironizza così: “la sabbia a Pescara la trova”.