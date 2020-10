Coronavirus, centinaia di persone in coda a Pescara in attesa del tampone: rischio contagio [FOTO]

Centinaia di persone in fila davanti all'ospedale di Pescara per eseguire il tampone per il Covid-19 (Coronavirus) nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre.

La postazione installata tra l'ingresso per il parcheggio e quello per il pronto soccorso è stata presa d'assalto nella mattinata odierna.

Più di cento persone in attesa di sottoporsi al test utile per scoprire se si sia positivi o meno al virus.

Intorno a mezzogiorno c'era talmente tanta gente in attesa che la coda ha invaso anche la carreggiata stradale di via Fonte Romana. Poi la situazione è migliorata ma troppe persone si sono accaltate nell'attesa. Come denunciato da diversi medici ed esperti proprio stando in fila senza rispettare il distanziamento si rischia di contagiarsi. Anche diversi studenti tra coloro che si sono sottoposti al tampone.

A creare il problema sarebbe il mancato rispetto degli orari di presentazione assegnati con troppe persone che arrivano in anticipo creando di conseguenza la calca. È vivamente consigliato dunque, attenersi agli orari assegnati.