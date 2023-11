Novità per le rette mensili degli asili nido: da dicembre si possono versare con il sistema PagoPa

Da dicembre, in adesione alle norme esistenti, le rette mensili nei nidi di potranno versare tramite il sistema PagoPa. A comunicarlo è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli ufficializzando l'attivazione della nuova modalità.

“L’obiettivo era e oggi diventa effettivo, quello di agevolare le famiglie e snellire per quanto possibile le procedure riguardanti le incombenza legate al servizio – dichiara Santilli -. Voglio inoltre specificare che l’invio dell’avviso di pagamento PagoPA verrà effettuato esclusivamente tramite e-mail da parte del servizio Sistema educativo integrato del Comune. Mi auguro naturalmente che i genitori possano apprezzare questa novità”.

Le comunicazioni arriveranno dunque agli indirizzi mail forniti dagli utenti in fase di iscrizione al servizio per cui se ci sono state variazioni si chiede di darne comunicazione allo stesso servizio che se ne occuperò. Il Comune ricorda anche che per il mese di dicembre l’importo della retta mensile per i nidi d’infanzia comunali è decurtato del 50 per cento data la chiusura del servizio nido d’infanzia per il periodo delle festività natalizie.

Una misura che rientra, come detto, nelle previsioni di legge per cui tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico (non quotate), devono aderire al sistema di pagamenti PagoPA, ovvero il sistema implementato dall'Agenzia per l'Italia digitale per rendere più semplici, sicuri, multicanale e trasparenti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Attraverso PagoPA, inoltre, i cittadini che desiderano eseguire i pagamenti in modalità elettronica avranno la possibilità di effettuarli 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.