Guida "Salute": l'ospedale Spirito Santo un'eccellenza per l'ortopedia

L'ospedale Spirito Santo di Pescara tra le “Eccellenze 2024” per l'ortopedia di anca, ginocchio e spalla. A dirlo la guida pubblicata da “Salute”, inserto distribuito dai quotidiani del gruppo Gedi (come La repubblica e La Stampa). Un risultato che per la Asl, sottolinea la stessa in una nota, “rappresenta un importante riconoscimento”.

I criteri con cui la guida viene redatta si basa sui dati pubblici del “Programma nazionale esiti” oltre che sull'esito di un questionario compilato dal personale medico di ogni singolo reparto. Tra i criteri di valutazione sono inclusi il trattamento medico, l'assistenza medica e l'infermieristica oltre alle iniziative sulla qualità, la reputazione, i servizi al paziente e la ricerca.

A livello generale consultando la guida disponibile online in cui vengono riportato gli ospedali d'eccellenza oltre che per l'ortopedia anche per l'urologia, la cardiologia e la gastroenterologia, l'ospedale di Pescara per quanto concerne l'ortopedia dell'anca ha una buona reputazione e garantisce un trattamento medico ottimo; mentre per quella del ginocchio oltre all'ottimo trattamento medico gode anche di una eccellente reputazione. Valutazione questa che si ripete identica anche per l'ortopedia alla spalla.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Ortopedia che gode di ottima salute, è il caso di dirlo, anche nella provincia di Teramo con gli ospedali San Liberatore di Atri e il Mazzini di Teramo che godono entrambi di una buona reputazione e un trattamento medico (e i servizi al paziente) eccellenti sia per l'ortopedia all'anca che quella al ginocchio con Atri che il risultato lo ottiene anche per l'ortopedia della spalla con una reputazione eccellente e un trattamento medico ottimo. Sempre nel Teramano tra le eccellenze anche la cardiologia dell'ospedale Maria SS dello Splendore di Giulianova dove la buona reputazione si traduce in una valutazione eccellente sia per i trattamenti medici che i servizi al paziente.

Per la Asl di Pescara una grande soddisfazione dunque vista la rigorosità della guida. “Il raggiungimento dei punteggi più elevati da parte dell'ortopedia di anca, ginocchio e spalla del presidio ospedaliero di Pescara conferma l'impegno costante dell'azienda nel perseguire l'eccellenza in ambito clinico e assistenziale, ponendo al centro – conclude la nota diffusa dall'Azienda sanitaria locale - il benessere e la salute dei pazienti. Un risultato che premia la professionalità e la dedizione di tutto il personale medico e infermieristico”.