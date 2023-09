Fatale un colpo di carabina per l'orsa Amarena: attesa per i risultati autoptici e balistici

A uccidere l'orsa Amarena sarebbe stato un colpo di carabina 7.62: un colpo che l'avrebbe colpita alla spalla, in una zona vitale. Sarà ora l'esame autoptico a stabilire se il colpo è partito dall'alto verso il basso e quale sia stata l'agonia dell'animale.

Si attendono i risultati dopo che ieri, mercoledì 5 settembre, è iniziato l'esame necroscopico all'Istituto zooprofilattico Teramo come riferisce l'agenzia Ansa. Qui Amarena è arrivata dopo l'esame radiografico condotto nella clinica universitaria del capoluogo di provincia e protrattosi per molte ore. Insieme ai periti, il veterinario Rosario Fico e il tecnico balistico Paride Minervini, all'università era presente anche il veterinario dell'istituto Stefania Salucci.

Come noto la procura di Avezzano sta indagando sull'uccisione di mamma orsa ed è stata questa a chiedere ai periti di chiarire la dinamica sulla sua morte e cioè quale sia stata l'effettiva direzione del colpo sparato da Andrea Leombruni.

Per quanto riguarda i suoi cuccioli è stato il Parco nazionale a comunicare che i due si trovano all'interno dell'area protetta, che sono insieme e che sono in grado di nutrirsi da soli. Per questo al momento la cattura è stata sospesa, con però il monitoraggio costante dei due piccoli ancora molto esposti ai pericolo naturali e antropici.