Una "mostra" dei rifiuti raccolti in spiaggia e lungo i fiumi allestita dal Wwf a Pescara

Allestire una mostra di oggetti e rifiuti abbandonati lungo le sponde dei fiumi, per dimostrare che prima o poi finiscono in mare inquinando l'acqua e le spiagge. È questo lo scopo dell'iniziativa che il Wwf ha tenuto ieri anche a Pescara nell'ambito della campagna "GenerAzioneMare" per la difesa della costa e del mare dall'inquinamento derivante dalla plastica.

Gli oggetti messi in esposizione sono stati raccolti durante la pulizia delle spiagge ed in ambienti naturali ed urbani da parte dei volontari abruzzesi. Il delegato del Wwf Abruzzo Ricci che chiede a tutti di attivarsi, lanciando il "self tour plastic free" :

