I monumenti del Pescarese si illuminano d’arancione per la giornata mondiale per la sicurezza delle cure 2023

Il 17 settembre ricorre la giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita 2023, nota in tutto il mondo come world patient safety day.

Attraverso lo slogan "Diamo forza alla voce del paziente!" Il Asl di Pescara accoglie l’invito dell’Oms e della Regione Abruzzo affinché i pazienti siano coinvolti nella formulazione delle politiche sanitarie e siano partner attivi nel loro processo di cura.

Per celebrare la giornata e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della sicurezza, il 17 settembre verranno illuminati di arancione la Torre dell’Orologio del palazzo del Comune di Pescara, il Monumento ai Martiri Pennesi in piazza XX Settembre a Penne ed il Monumento dei Caduti in piazza Paolini a Popoli.

L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha scelto per l'occasione il tema "coinvolgere i pazienti per la sicurezza del paziente" ("engaging patients for patient safety"), intendendo richiamare l'attenzione sul ruolo centrale di pazienti, famiglie e caregivers nella promozione della sicurezza del processo di cura. Le evidenze dimostrano infatti che quando i pazienti vengono coinvolti come partner nei processi di assistenza, migliorano sicurezza, grado di soddisfazione e outcomes di salute.

Il coinvolgimento del paziente e della famiglia è stato incluso anche tra i sette obiettivi strategici del Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030, richiamato dal recente provvedimento regionale DGR 191 del 31 marzo 2023 che ricostituisce il Centro Regionale Rischio Clinico.