Presentata la miniserie tv "Il mio dolce preferito", 6 personaggi famosi all'opera con il pasticciere pescarese Anzellotti [FOTO]

È stato presentato ufficialmente il progetto portato avanti Federico Anzellotti, maestro pasticciere di Pescara considerato tra i migliori al mondo, presidente nazionale di Pastry & Culture Italian Style e vincitore del Mondiale di Pasticceria.

Si tratta di una miniserie televisiva denominata "Il mio dolce preferito" nel corso della quale Anzellotti farà preparare un dolce a 6 personaggi famosi.

La presentazione è stata fatta in via Firenze nella pasticceria "Emozioni Italiane" nel corso di una giornata di lavoro con una squadra di registi, attrici e attori e con il patrocinio dell'assessore regionale Emanuele Imprudente.

«La serie tv, che si girerà interamente a Pescara, vedrà protagonista il titolare della rinomata pasticceria Federico Anzellotti, maestro pasticcere pescarese», spiega il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, «considerato tra i migliori al mondo, alle prese con artisti dello spettacolo che realizzeranno in diretta il loro dolce preferito. Un'occasione importante questa, non solo da un punto di vista della promozione del territorio ma anche perché metterà in risalto alcuni dolci abruzzesi e tante materie prime, autentiche eccellenze della nostra regione. È stato davvero piacevole in veste di presidente della Provincia, in compagnia del vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, partecipare all'evento e contribuire al lancio di questa miniserie tv e conoscere di persona Dario Bandiera, Martina Stella e Milena Miconi che saranno tre dei protagonisti di questa bella e simpatica vetrina dolciaria. Nel felicitarmi per la scelta caduta sulla città di Pescara, e nel considerare quanto la nostra regione negli ultimi anni stia crescendo in termini di visibilità e di attrattivitá turistica, in attesa della messa in onda della trasmissione, rivolgo al nostro Federico Anzellotti i miei più sentiti e orgogliosi complimenti».

Gli altri personaggi saranno gli attori Dario Bandiera e Luca Capuano e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino.