Ad "Affari Tuoi" la pescarese Margherita con il figlio Emanuele e il "giallo" del pacco vuoto [VIDEO]

Dopo 10 giorni di attesa come "pacchista" nella serata di lunedì 8 aprile è stata la concorrente dell'Abruzzo, Margherita di Pescara, la protagonista della puntata di "Affari Tuoi", il programma di Rai condotto da Amadeus.

Ad affiancare nel gioco la concorrente pescarese è stato il figlio Emanuele.

Margherita ha iniziato il gioco con il pacco 16 della Valle d'Aosta ma poco dopo ha deciso di cambiare il pacco con il 2 della Toscana.

Scelta giusta visto che il suo pacco conteneva solo 200 euro dopo le prime chiamate sono negative visto che escono i pacchi da 200mila e 100mila, ma anche quello dei 75mila euro. Ma poco dopo esce anche il pacco da 300mila euro, il premio più alto del gioco.

Il caso del pacco vuoto

Alla ricerca di qualche pacco blu, la concorrente di Pescara sceglie la Sicilia, ma accade un piccolo "incidente" di percorso: quando il pacchista apre il pacco, questo risulta essere vuoto. Dopo qualche secondo di imbarazzo, Amadeus prova a sdrammatizzare: «Speravamo ci fosse una cifra bassa, ma così è meno che niente». Il conduttore quindi verifica che all’interno del pacco sia effettivamente caduto il biglietto con la somma indicata, che per sfortuna della concorrente ammonta a 50mila euro. Dunque altro premio pesante evapora. Margherita rifiuta un'offerta da 10mila euro e un'altra da 15mila euro e va avanti ma si ritrova con gli ultimi due pacchi da 10mila euro e da zero euro. E così Margherita e il figlio decidono di provare la regione fortunata ma sia la prima opzione da 100mila euro viene fallita indicando la Valle d'Aosta e anche la seconda opzione da 50mila euro viene mancata visto che il Fruili Venezia Giulia scelto non è la regione fortunata visto che era il Piemonte.

Per rivedere l'intera puntata basta cliccare sul seguente link.