Ripresi i lavori di asfaltatura in via Scarfoglio dopo la valutazione per le radici

Dopo la sospensione di qualche giorno sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale in via Scarfoglio nella zona della pineta di Pescara.

Come aveva informato il consigliere comunale Armando Foschi, la sospensione dei lavori era stata decisa per consentire all'agronomo il da farsi per le radici dei pini rimaste emerse dopo la scarificatura.

Gli interventi riguardano la corsia lato mare che è interdetta al traffico con il divieto di transito h24 che resterà in vigore fino al 19 aprile.

Terminati i lavori in via Scarfoglio si passerà in via Modesto della Porta.