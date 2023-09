“Truffe…No grazie”, al via gli incontri con gli over 65 e la cittadinanza per difendersi dai malintenzionati

Al via il ciclo di incontri con coloro che hanno un'età superiore ai 65 anni e con la cittadinanza nell'ambito del progetto "Truffe...No grazie".

È possibile difendersi dalle truffe? Chi le ha subite come può superare le conseguenze psicologiche? A chi chiedere aiuto?

A queste e altre domande risponderanno alcuni esperti in quattro incontri organizzati nell’ambito di “Truffe…No grazie!”, campagna di prevenzione rivolta agli over 65.

Il progetto è promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Sicurezza Urbana del Comune di Pescara, finanziato dal ministero dell’Interno e realizzato dall’associazione “Domenico Allegrino” Odv e dalle Acli provinciali.

L’attività, denominata “Quartiere solidale” e aperta agli over 65 e alla cittadinanza, prenderà il via lunedì 11 settembre, alle ore 9:30, nel centro di aggregazione per la longevità attiva di via di Sotto 8/12. Il successivo incontro avrà luogo il 13 settembre alle 17, nello spazio “Antonella Allegrino” di via Italica 7/1. Terzo appuntamento il 14 settembre, sempre alle 17, al Dopolavoro ferroviario di Corso Vittorio Emanuele 257/A; l’ultimo si terrà il 15 settembre, alle ore 16, nel centro di aggregazione per la longevità attività attiva di via Cesano 5 (Britti). Agli incontri prenderanno parte esperti, psicoterapeuti, operatori e volontari delle due associazioni, che forniranno informazioni e raccomandazioni alla cittadinanza e illustreranno i servizi già attivi sul territorio e cioè gli sportelli di ascolto e il numero verde (800 96223).

«Con grande soddisfazione il Comune di Pescara ha avviato per la seconda annualità il progetto riguardante il contrasto alle truffe sugli over 65, finanziato dal ministero dell’Interno per circa 17mila euro destinati a realizzare attività rivolte non solo agli anziani, il cui numero sul nostro territorio risulta molto rilevante, ma all’intera comunità cittadina», spiega l’assessore alle Politiche Sociali e alla Sicurezza Urbana, Adelchi Sulpizio, «l’amministrazione comunale intende sensibilizzare al tema tutti coloro che possono rappresentare un fattore di protezione per l’anziano, talvolta solo e indifeso. Fornire informazioni circa le modalità adatte a scoraggiare eventuali truffatori e indicare gli strumenti utili a contrastare il fenomeno a parenti, amici o vicini di casa delle persone anziane rende le stesse meno vulnerabili e aumenta il loro senso di sicurezza. Per questo motivo la campagna formativa e informativa si svolge costantemente durante tutto il periodo del progetto, proprio a partire dagli ambienti più frequentati dai cittadini. L’assessorato alle Politiche Sociali, partendo dal presupposto che in questi due anni di esecuzione del progetto è emersa una forte esigenza da parte delle persone di essere ascoltate e supportate, come dimostrato dall’affluenza registrata agli sportelli "Sos Truffa" aperti nei centri di aggregazione per la longevità attiva della città, è convinto che solo potenziando tali occasioni è possibile contrastare in maniera efficace il fenomeno delle truffe sugli anziani. Inoltre, l’amministrazione comunale sta già lavorando al nuovo progetto, approvato il mese scorso dal Ministero dell’Interno sulla stessa problematica, e proseguirà su questo percorso anche con l’utile coinvolgimento degli amministratori di condominio».

«I quattro incontri della prossima settimana sono stati promossi per illustrare agli over 65 quali sono le situazioni che devono metterli in allarme e per offrire sostegno psicologico a chi ha già subito truffe e raggiri», aggiunge Antonella Allegrino, presidente dell’associazione "Domenico Allegrino" Odv, «leggiamo spesso sui giornali di anziani che cadono nelle trappole dei truffatori. Bisogna operare rafforzando la prevenzione. Negli incontri, ci confronteremo con gli over 65 e la cittadinanza, consegneremo opuscoli con consigli e illustreremo la funzione dei quattro sportelli di ascolto, aperti nei centri di aggregazione per la longevità attiva, e del numero verde. Sono servizi importantissimi per chi ha bisogno di aiuto e vuole essere rassicurato o guidato. L’invito a partecipare è rivolto non solo agli anziani, ma a tutti i cittadini_.

«Siamo purtroppo di fronte a un fenomeno dilagante, diffusissimo e allarmante», evidenzia Luca Ranghelli, presidente provinciale delle Acli Pescara, «è fondamentale continuare a sviluppare un’azione di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private e, soprattutto, invitando la popolazione alla partecipazione attiva. Solo un’adeguata conoscenza dei rischi connessi a questo tipo di raggiri e truffe può scongiurare il perpetuarsi di eventi criminosi nei confronti degli anziani e di tutte le persone in condizioni di particolare fragilità. In sintesi, è importante sviluppare conoscenza e attenzione rispetto agli inganni delle truffe, aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio e protezione sia della persona sia del contesto, sensibilizzare la popolazione alla partecipazione attiva, alla condivisione e all'empatia».

Nell’ambito del progetto “Truffe…No grazie” sono state predisposte anche alcune postazioni per la diffusione di materiale informativo nei mercati rionali secondo il seguente calendario: il lunedì in via Pepe, il martedì in via Rio Sparto e via Carlo Alberto dalla Chiesa (Zanni), il mercoledì sulla Strada Parco, il giovedì in via Maestri del Lavoro e, infine, il venerdì in Largo Madonna (Colli).

«Operatori e volontari sono presenti nelle postazioni, dalle ore 9.30 alle ore 12, per distribuire opuscoli antitruffa e volantini che illustrano i nostri servizi», aggiunge Antonella Allegrino, «questa attività è iniziata da circa una settimana e ci sta consentendo di avvicinare centinaia di over 65. Molti ci hanno raccontato, con amarezza, di essere caduti nelle trappole dei truffatori. Sono persone che ora avvertono un forte senso di insicurezza e fragilità e che devono essere rassicurate e tutelate. Altri sono riusciti a sventare tentativi di truffa e hanno manifestato forte apprezzamento per la campagna di prevenzione che stiamo attuando». Gli sportelli di ascolto sono aperti dalle 9.30 alle 12, il lunedì nel Centro di aggregazione per la longevità attiva di via Di Sotto 8/12. Il martedì in via Stradonetto 73; il mercoledì in via Nazionale Adriatica Nord 486 e il giovedì in via Cesano 5 (Britti). Rivolgendosi allo sportello, si potranno ricevere consigli antitruffa, raccontare episodi, ottenere informazioni e suggerimenti sulle azioni da intraprendere e ricevere sostegno. Attivo anche il numero verde 800 96223 (dal lunedì al giovedì orario 9.30-12), che potrà essere contattato dagli anziani che hanno subito una truffa o un tentativo di raggiro e dai familiari. Materiale informativo viene diffuso in varie zone della città anche dalle “Sentinelle di quartiere”.