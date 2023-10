Sarà sulla tragedia dell'hotel Rigopiano il prossimo podcast di Pablo Trincia, si cercano testimonianze

Il disastro dell'hotel Rigopiano. Su questo sta lavorando per il suo prossimo podcast Pablo Trincia insieme Debora Campanella e Michele Boreggi.

La stessa squadra che ha realizzato "Il Dito di Dio" per Choramedia.

Trincia annuncia sui social che stanno «lavorando a una grossa indagine per una lunga serie podcast: il disastro dell'Hotel Rigopiano».

«Stiamo registrando interviste, studiando tonnellate di documenti e recuperando materiali audio e video», si legge in una condivisione su Instagram, «se c'eravate abbiamo bisogno di voi. Se sapete qualcosa abbiamo bisogno di voi. Se siete in possesso di informazioni riservate (ma verificabili) e avete paura di esporvi, non preoccupatevi: proteggeremo il vostro anonimato. C'è una mail a cui scrivere: rigopiano@choramedia.com. Per favore non mandate Dm su Instagram!».