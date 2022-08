Addio hotel Carlton: sarà abbattuto e ricostruito, ma con una diversa destinazione d'uso

Qualche mese fa la voce si era fatta insistente, oggi arriva la conferma: l'hotel Carlton sarà abbattuto e la sua destinazione d'uso diversa da quella attuale.

È stato infatti rilasciato dal dirigente del settore Sviluppo economico servizio Sue e condoni del Comune di Pescara il permesso di costruire. Al posto dello storico albergo che affaccia sul mare di Pescara, a due passi dalla Nave di Cascella e che nei suoi 70 anni di storia ha ospitato anche molti personaggi famosi, dovrebbe nascere una palazzina di lusso. A parlarne già a febbraio era stata Confartigianato che si era detta preoccupata per la possibile sparizione della struttura. Nello specifico Giancarlo Di Blasio e Fabrizio Vianale, rispettivamente presidente e direttore dell'associazione di categoria, avevano definito l'annuncio della trasformazione dello storico hotel in un condominio di lusso come “il segno che gli imprenditori non credono più nello sviluppo turistico” della città.

Nello specifico il permesso fa riferimento all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia alla lettera d) in cui si prevede, proprio in materia di “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli rivolti “a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

Una decisione sicuramente ponderata dalla proprietà, ma che per Pescara e i pescaresi rappresenta la fine di un'epoca.