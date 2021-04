Bollino Rosa 2021: iniziative e controlli gratuiti dedicati alla salute della donna

Promuovere l'informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili

Torna dal 19 al 25 aprile 2021 l’(H)Open Week per la salute della donna: previsti incontri, iniziative e controlli gratuiti a Pescara e nei consultori della provincia.

La giornata nazionale della salute della donna è stata istituita nel 2016 dal ministero della salute e si celebra ogni anno il 22 aprile. Fondazione Onda per l’occasione dedica un’intera settimana del mese di aprile alle donne, per promuovere l'informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali Bollino Rosa che aderiscono all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

La asl di Pescara, ospedale con 3 “Bollini rosa”, aderisce alle iniziative della sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile tramite le attività promosse nei consultori. Le iniziative promosse nell’asl di Pescara comprendono sia incontri virtuali rivolti alla popolazione non solo femminile, sia l’apertura dei consultori per offrire alla donna i servizi dedicati alla prevenzione ed alla sua salute.

Incontri virtuali

Negli incontri virtuali sulla piattaforma CiscoWebex, al link https://aslpescara.webex.com/meet/consultorio.viamilli, medico ginecologo, ostetrica, assistente sociale e psicologo presenteranno alle utenti il ruolo, i compiti e le attività dei Consultori familiari con particolare riferimento alla tutela della salute femminile ed affronteranno i seguenti temi:

- La sindrome feto-alcoolica: il 19/04/2021, ore 09:30-11:00,

- La sessualità dell'adolescente: il 22/04/2021, ore 15:00-17:00.

Per partecipare agli incontri è gradita la prenotazione telefonica (085.4253938, ore 9.00-14.00) o via mail (paola.fusilli@ausl.pe.it).

Visite ed ecografie gratuite

Nella settimana dal 19 al 24 aprile, inoltre, gli operatori dei consultori della asl di Pescara saranno a disposizione gratuita per visite ed ecografie ginecologiche di prevenzione, colloqui ostetrici e pediatrici per assistenza in gravidanza e post-partum, introduzione al massaggio infantile e consulenze con lo psicologo e l'assistente sociale, con particolare riguardo alla violenza di genere.

Nello specifico, sono a disposizione i nove consultori aziendali dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 secondo il seguente calendario:

Pescara nord: 20/04/21- mattina e pomeriggio;

Pescara via Milli: 19/04/21- mattina e 22/04/21- pomeriggio;

Montesilvano: 22/04/21- pomeriggio e 23/04/21- mattina;

Città Sant'Angelo: 20/04/21- mattina e 24/04/21 - mattina;

Spoltore: 22/04/21- mattina e pomeriggio;

Penne: 21/04/21- mattina e 23/04/21- mattina;

Scafa: 21/04/21- mattina e pomeriggio;

Catignano: 19/04/21- mattina;

Popoli: 22/04/21- pomeriggio e 23/04/21- mattina.

L’accesso alle prestazioni, sia in presenza che da remoto tramite piattaforma CiscoWebex, è libero, previa prenotazione al recapito telefonico 085-4253938 (ore-9.00-14.00).

Sono consultabili sul sito https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w08 tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Sarà inoltre possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.