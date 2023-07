Emergenza sociale in piazza dei Grue, Foschi (Lega): "Residenti terrorizzati da 40 balordi: o interviene la prefettura o andiamo noi"

Esasperati i residente di piazza dei Grue che all'amministrazione, come riferisce il presidente della commissione sicurezza Armando Foschi, hanno riferito di essere “ostaggio di circa 40 persone, provenienti da ogni quartiere della città, che ogni notte prendono possesso del rione con urla, schiamazzi, atti vandalici, imbrattando auto, case, distruggendo fontane, panchine, pali della luce, e pronti a far scattare ritorsioni contro chi osa parlare, ribellarsi o chiedere rispetto”.

Un'altra situazione al limite insomma dopo la “bomba sociale”, come lui stesso l'ha definita, degli ex palazzi Clerico. I residenti hanno parlato delle problematiche che vivono quotidianamente nel corso della commissione svoltasi alla presenza del vicecomandante della polizia locale Massimiliano Giancaterino. Con foto e video hanno mostrato ai presidenti quanto avviene di notte nel quartiere e per Foschi quanto visto rappresenta un'emergenza che chiede formalmente venga portata subito all'esame del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza dal prefetto “perché è evidente – afferma - che è un problema da affrontare in modo collegiale, organico e strutturato con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine”.

Proprio la zona di piazza dei Grue, ricorda Foschi, è stata negli anni passati oggetto di riqualificazione urbana e sociale, ma in realtà il problema non si è mai risolto e ora, prosegue, si è aggravato generando “esaperazione e paura” in chi ci vive.

Secondo quanto riferito nel corso dell'incontro “i balordi”, dice Foschi, arriverebbero da Borgo Marino, San Donato e Villa del Fuoco e alcuni sarebbero già noti alle fore dell'ordine. Urla, schiamazzi e bestemmie però sarebbero il minimo. A loro si imputano anche i danni al patrimonio pubblico. “Quasi tutte le panchine installate nel rione sono state divelte e ogni notte cambiano posizione a seconda delle esigenze del ‘gruppo’ e poi le sgommate in moto a folle velocità, le corse in auto tra le strette stradine, addirittura anche con il furgone di servizio di un’agenzia di pompe funebri di cui abbiamo modello e targa e i fuochi d’artificio del pomeriggio. Non parliamo di schiamazzi di una comitiva di adolescenti esuberanti, ma di una vera e propria gang che con gli anni si sta facendo sempre più numerosa e forte e in tanti oggi hanno sollevato il sospetto che in piazza dei Grue ci sia anche spaccio di sostanze stupefacenti pesanti, a partire dalla polvere bianca”, afferma.

“I residenti ormai vivono nel terrore come hanno raccontato: c’è chi ha rinunciato a portare a spasso il cane dopo le 17 arrangiandosi dentro casa per i bisogni dell’amico a quattro zampe, chi preferisce stare con le finestre sbarrate e le tapparelle scese nonostante le temperature torride di questi giorni. Ci sono alcuni residenti che ormai rassegnati ogni mattina contano i danni arrecati alle auto lasciate parcheggiate, dalle scritte spray alla vandalizzazione vera e propria con vetri e specchietti rotti”, riferisce.

Per Foschi non è dunque pensabile che, come avverrebbe, le pattuglie passino in zona solo la mattina perché è la notte che la situazione degenererebbe. Le telecamere sono state messe dal Comune vicino al campetto, ricorda, ma basta spostarsi un po' per non essere viti quindi, chiosa Foschi, “sono inutili”.

Alcuni degli episodi vandalici verificatisi nel quartiere

“Per ottenere attenzione dalle forze dell’ordine i residenti si sono anche presi la responsabilità e l’onere di presentare delle denunce, ma anche queste non hanno sortito effetti, fatto salvo quello di esacerbare gli animi e i rapporti e di metterli nel mirino dei balordi che ormai si sono strutturati e organizzati: si sono ritrovati con le abitazioni vandalizzate, deturpate con le scritte a vernice spray o addirittura con il lancio di pietre e mattoni dentro casa. L’ultimo episodio, poi, è legato all’addio a un giovane del quartiere deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale: dopo il funerale, quel gruppo di balordi, evidentemente strumentalizzando l’accaduto, ha continuato a esibirsi in piazza dei Grue con fuochi d’artificio, con il lancio di bottiglie di birra, con un carosello spaventoso di auto, distruggendo fontane, pali della luce, lasciando a terra un cimitero di vetro e bottiglie che ha richiesto ad Ambiente un intero giorno di lavoro per ripristinare una situazione minima di decoro e vivibilità”, racconta il presidente della commissione Sicurezza.

“I cittadini ci hanno tempestato di messaggi, chiamate, e credo che a questo punto la situazione sia insostenibile e non più tollerabile. Le pattuglie della polizia municipale continuano a intervenire a ogni richiesta degli utenti: appena due giorni fa una giovane vigilessa ha identificato ben 19 soggetti trovati a bivaccare sul posto, superando con autorevolezza anche la resistenza di chi non voleva consegnare i propri documenti di identità. Ma è evidente che una tale emergenza sociale non può essere lasciata solo sulle spalle della polizia locale o del suo gruppo speciale, il Giona".

Foschi: "pronti a presidiare il quartiere"

"Per questa ragione ho già inoltrato al sindaco la richiesta formale di portare il problema al tavolo del Comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza – ribadisce - chiedendo di predisporre un programma di intervento specifico che non dev’essere uno spot, ma va strutturato, specie nelle ore serali e notturne, e soprattutto protratto nel tempo. In caso contrario – conclude - non resterà che ai consiglieri comunali andare a presidiare il quartiere a tutela di cittadini che hanno diritto alla tranquillità”.