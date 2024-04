L'edilizia residenziale pubblica della Nuova Pescara: giornata di studi con Ater e dipartimento di Architettura

Prosegue la collaborazione tra l'Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) e il dipartimento di Architettura dell'università d'Annunzio per la rigenerazione urbana in particolare delle periferie. Un percorso che prevede per venerdì 5 aprile alle 9.30 la prima giornata di studi su “L'abitare insieme – un affresco comune a partire dall'edilizia residenziale pubblica nei territori di Pescara, Spoltore, Montesilvano”. L'appuntamento è dalle 9.30 all'Aurum.

“L’evento si inserisce all’interno delle attività di ricerca e di terza missione del dipartimento di Architettura ed è stato intrapreso con la sottoscrizione di alcune convenzioni scientifiche con l’Ater Pescara e i tre Comuni”, spiegano il presidente dell'Azienda Mario Lattanzio e l’assessore comunale all’Edilizia pubblica e privata Isabella Del Trecco.

Una giornata di studio con cui si guarda quindi alla Nuova Pescara a partire dai temi dell'Erp (Edilizia residenziale pubblica). “Nei mesi precedenti, circa 40 studenti e collaboratori coordinati dal professor Alberto Ulisse – ricordano Lattanzio e Del Trecco - hanno avviato un lavoro di studio e definizione di linee-guida progettuali sulla rigenerazione urbana di via Rigopiano a Pescara e di via Rimini a Montesilvano. Questo processo, condiviso con gli uffici tecnici dell’Ater e in linea con le attività di ricerca applicata oggetto delle convenzioni, ha come obiettivo la rigenerazione urbana, architettonica e sociale di alcuni quartieri di Edilizia economica e popolare dei territori comunali interessati, a partire delle problematiche esistenti dei quartieri e degli edifici Erp. Nella prima giornata di studi – conclude - verranno esposti i primi risultati di idee e progetti da poter discutere e adottare per la risoluzione delle questioni e delle problematiche attualmente presenti”.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del rettore dell'UdA Liborio Stuppia, del direttore del dipartimento di Architettura Paolo Fusero, del presidente della Regione Marco Marsilio, del consigliere regionale e presidente del consiglio regionale uscente Lorenzo Sospiri, dei sindaci di Pescara, Spoltore e Montesilvano Carlo Masci, Chiara Trulli e Ottavio De Martinis e il presidente Ater Marco Lattanzio.

Introdurranno al tema della giornata Alberto Ulisse, docente del dipartimento di Architettura dell'UdA; Gianni D’Addazio, direttore Ater Pescara. Quindi le testimonianze di Ledo Prato, segretario generale Mecenate90; Sara Braschi e Sofia Sebastianelli ricercatrici òaboratorio di Città Corviale; Patrizio Losi direttore Federcasa; Francesco Orofino, segretario nazionale IN-Architettura, gli assessori comunali di Pescara e Spoltore Isabella Del Trecco e Nada Di Giandomenico; Roberto Orsatti, funzionario della soprintendenza Chieti-Pescara e i dirigenti comunali di Montesilvano e Pescara Domenico Fineo e Gaetano Silverii.