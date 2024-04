Installati dissuasori davanti ai cancelli lungo la strada parco, è polemica [FOTO]

Nuove polemiche per gli interventi in corso lungo la strada parco a Pescara.

L'ultimo caso riguarda l'installazione dei dissuasori non più solo nella parte esterna dei già stretti marciapiedi ma di fronte a cancelli e cancelletti.

Di fatto chi aveva l'accesso diretto sulla strada parco adesso non potrà più utilizzarlo.

I dissuasori infatti sono stati posti come dei veri e propri ostacoli che impediscono l'utilizzo di quei cancelli e cancelletti.