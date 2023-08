Al via il corso del Wwf Chieti - Pescara per diventare guardie giurate ambientali

Il Wwf, per le province di Pescara e Chieti, organizza un corso gratuito per diventare guardie giurate ambientali. Il corso è a numero chiuso e i posti a disposizione sono 20 distribuiti sulle due province. In particolare, il corso formerà delle guardie ittiche ambientali e le iscrizioni sono aperte fino al 2 settembre prossimo. Le lezioni si terranno a partire da settembre, in presenza, per un totale di sei incontri. Per iscriversi occorre essere socio Wwf e l'iscrizione all'associazione può essere effettuata anche in fase di domanda. Al termine è previsto un test finale.

Nel corso, i volontari saranno formati con le notizioni e competenze di base per poter svolgere le mansioni di guardia giurata ambientale non solo per quanto riguarda i fiumi ma anche per la fauna minore selvatica, e la loro attività si affianca sempre a quella dei carabinieri forestali. Non è prevista retribuzione nè un rimborso spese, e come spiega il Wwf è rivolta a chi vuole passare del tempo libero in modo utile nella natura, allo scopo di contribuire a tutelarla. Per informazioni e iscrizioni: guardiewwf-abruzzo@wwf.it