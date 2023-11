Coppia si sposa e dona 10 pini alla città rinunciando alle bomboniere, il gesto di Maham e Melania [FOTO]

Dieci alberi di pino d’Aleppo sono stati donati alla città di Pescara utilizzando il denaro destinato all’acquisto delle bomboniere del matrimonio.

Il bel gesto porta la firma di Maham e Melania, due sposi da pochissimi mesi.

Hanno mantenuto la promessa fatta con se stessi e con la città di Pescara nel giorno della celebrazione del loro matrimonio.

Il 16 giugno avevano infatti pensato di utilizzare il denaro destinato all’acquisto delle bomboniere per donare alla comunità dieci esemplari di pino d’Aleppo (nome scientifico: Pinus Halepensis) e costituire così un piccolo nucleo di alberi all’interno di un parco cittadino. E martedì, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, che si celebra in Italia il 21 novembre di ogni anno, alla presenza dell’assessore comunale al Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, che ha promosso l’iniziativa di festeggiare con la piantumazione dei pini la particolare ricorrenza, questo piccolo grande sogno si è realizzato con una simpatica manifestazione nel corso della quale sono stati messi a dimora dieci pini all’interno del Parco “Di Cocco” alla presenza naturalmente di Maham e Melania e dei loro familiari, degli alunni della scuola media “L. Antonelli”, dei loro insegnanti e della dirigente scolastica Rossella Di Donato.

«La scelta di Maham e Melania ha un valore straordinario», dice l’assessore Gianni Santilli, «non faccio fatica a definire esemplare l’iniziativa di due cittadini che rinunciano a risorse personali per donare agli altri, un gesto cui nella società in cui viviamo è davvero difficile assistere. Con gli uffici abbiamo immediatamente accolto questa proposta con particolare soddisfazione. Si tratta di un ulteriore segnale del fatto che la nostra determinazione nel divulgare la cultura della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio verde stia facendo proseliti. Anche in quelle aree di Pescara dove siamo invece costretti a sostituire piante malate e morte dopo anni e anni in cui hanno vissuto nell’abbandono e senza alcuna cura. Per questo voglio ringraziare Maham e Melania cui abbiamo consegnato una targa di benemerenza, con l’auspicio che molti vogliano imitarli».

All’incontro era presente anche il Corpo dei carabinieri forestali, guidati dal colonnello Saverio Madeo; anche loro, in questa occasione, hanno donato alla città, e provveduto alla relativa piantumazione, un albero della specie corbezzolo. Da sottolineare come sia questo il periodo dell’anno favorevole alla piantumazione, cioè nei mesi compresi tra ottobre e marzo, allo scopo di evitare i mancati attecchimenti.