La denuncia del Conalpa Pescara - Chieti: "Alberi imbrattati di vernice e roverelle secche nel parco Di Cocco" [FOTO]

Alberi imbrattati di vernice e roverelle secche nel parco Di Cocco di Pescara a Porta Nuova. A denunciarlo l'associazione Conalpa Pescara - Chieti che ha compiuto un sopralluogo sul posto verificando la presenza di diverse criticità dovute, secondo l'associazione, alla scarsa vigilanza e manutenzione del verde:

"Ora due alberi sono stati addirittura imbrattati con vernice ed uno di loro rappresenta l’esemplare unico di pino “coricato. Quest' albero, nonostante il suo straordinario aspetto e la sua importanza naturalistica , rimane purtroppo poco valorizzato. Un'altra occasione persa per promuovere i tesori botanici pescaresi. Ora il pino “coricato”, dopo i continui sfregi di cui sono prova le copiose perdite di resina, è stato ulteriormente sfregiato da una stupida scritta con vernice viola."

Problemi anche per la cura delle nuove roverelle piantate il mese scorso:

"Ricordiamo che all'epoca le foto furono sbandierate sui social e sui giornali. Conalpa Pescara segnalo' pubblicamente che l’intempestiva iniziativa di piantare alberi in pieno luglio avrebbe portato alla morte delle stesse e questo è purtroppo avvenuto come evidenziano le due piccole piante ormai secche.Il Conalpa sottolinea ancora una volta come la messa a dimora di alberi debba essere effettuata nel periodo invernale e che, in ogni caso, andrebbero innaffiate. Non basta "piantare" , bisogna aver cura del verde, sempre."