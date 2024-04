Chiuso per tre notti il tratto dell'autostrada A14 Pescara sud-Pescara nord

Chiude per tre notti il tratto della A14 Pescara sud-Pescara ovest per consentire le attività di ispezione della galleria “Immacolata Vaccari”. Nello specifico le notti del 9,10 e 11 aprile il tratto autostradale della Bologna-Taranto resterà chiuso dalle 23 alle 5 in direzione Ancona-Bologna.

In alternativa dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.

