Da Roma a Manoppello sulle orme del Volto Santo percorrendo i 320 chilometri del "Cammino del Pellegrino"

Zaino in spalla sulle tracce del Sacro Velo che nel '500 un forestiero portò fino a Manoppello. Torna dal 6 al 18 maggio il “Cammino del Pellegrino”: 320 chilometri zaino in spalla per ripercorre idealmente quel viaggio che condusse il sacro simbolo dalla capitale fino in Abruzzo. Un itinerario turistico e di fede giunto alla decima edizione, che unisce due regioni, 37 comuni e 42 località tra Lazio e Abruzzo percorrendo vecchie mulattiere, sterrati, carrarecce e tratti della vecchia via consolare Tiburina-Valeria.

Si parte dalla chiesa Santo Spirito di Sassia (Roma) per arrivare alla basilica del Volto Santo di Manoppello che custodisce la reliquia della cristianità e cioè il velo della Veronica su cui è impresso quello che è ritenuto il volto di Cristo. Dodici le tappe del viaggio che si snoda tra colline e pianure capace di regalare momenti di spiritualità e scenari meravigliosi alla scoperta di antichi borghi e cittadine che dall'Abruzzo conducono fino a Roma.

Sono già più di cento i novelli pellegrini pronti a vivere questa esperienza unica organizzata dall'associazione “Il Cammino del Pellegrino”. Altri potranno decidere di aggiungersi al viaggio nelle singole tappe.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Da parte del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca e l'assessore comunale al Turismo Giulia De Lellis il grazie all'associazione e il suo presidente Gino Drappa oltre a tutti i collaboratori di questo incredibile evento e cioè Nicola Costantini, Luciana Montemurro e Mauro Cascini “e a tutti coloro che si stanno impegnando per rendere ancora più bella ed emozionante l’edizione 2024. L’invito ai cittadini è di sostenere questo progetto che rappresenta sempre di più un’importante sfida per la nostra comunità e per quelle di tutte le 42 località attraversate”.

“Un’occasione unica per mostrare bellezze storiche, artistiche e naturalistiche lungo un percorso costellato di chiese, castelli, roccaforti, abbazie e per costruire nuove economie e opportunità per di sviluppo locale”, sottolineano De Luca e De Lellis ricordando che una volta arrivati a Manoppell iil 18 maggio, i pellegrini varcheranno Porta Fara, “l’antica porta di accesso al borgo proprio sui passi dell’anonimo pellegrino che nel 1506 portò il Volto Santo da Roma a Manoppello. Inoltre ci piace ricordare che la manifestazione prelude le feste di maggio con la processione solenne domenicale che si rinnova da secoli, occasione annuale durante la quale il Sacro Velo 'esce' dalla Basilica, e portato in spalla per le vie del paese, raggiunge la chiesa di San Nicola in corso Santarelli dove è venerato per un giorno e per una notte, per poi fare ritorno – concludono -, nella mattinata del lunedì (20 maggio) in basilica”.

Chiunque volesse partecipare e mettersi in viaggio unendosi al gruppo che partirà da Roma è possibile trovare tutte le informazioni sul sito dell'associazione (clicca qui per accedere al link diretto) o chiamare il numero 338 8828432.