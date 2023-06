"Rinasce" il polo scolastico G. Marconi nel centro storico di Manoppello: via al bando per il nuovo plesso ecosostenibile

Non solo il nuovo asilo e la nuova scuola dell'infanzia, ma anche un altro nuovo polo scolastico a Manoppello. È il “Guglielmo Marconi”, sorgerà nel centro storico, in via Santa Vittoria e sarà realizzato con un finanziamento di 3milioni 695mila euro. Una scuola ecosostenibile, sicura, innovativa e integrata nel contesto urbano assicura il sindaco Giorgio De Luca.Il nuovo polo scolastico sorgerà al posto del fabbricato che fino a qualche anno fa ospitava la scuola media e che sarà dunque abbattuto. Lunedì 12 giugno il consiglio comunale ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto esecutivo on l'aggiornamento del prezziario regionale 2023 e tra qualche giorno sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori.