Azora acquisisce la compagnia alberghiera Bluserena fondata da Carlo Maresca

La compagnia alberghiera leisure Bluserena Spa è stata ufficialmente acquisita dal gruppo Azora, attraverso Azora European Hotel & Leisure che ha completato il passaggio di proprietà dalla famiglia Maresca. Fondato nel 1985 da Carlo Maresca, il gruppo Bluserena Spa gestisce 13 hotel, di cui 8 di proprietà nelle principali destinazioni turistiche italiane, tra cui Sardegna, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte e Calabria.

Il portafoglio acquisito da Azora, di oltre 4.200 camere, è composto da 11 hotel 4 stelle e 2 resort 5 stelle con pensione completa e servizio all-inclusive, spiagge e una vasta gamma di servizi di intrattenimento, tra cui animazione, sport, piscine, impianti sportivi e club per bambini e ragazzi. L'operazione, fa sapere Adnkronos, comprende sia gli alberghi che le società di gestione che però manterranno la loro seda a Pescara. L'obiettivo è quello di rafforzare il marchio Bluserena con investimenti da 30 milioni di euro per rinnovare gli hotel e migliorare la soddisfazione dei clienti, e si procederà anche a nuove acquisizioni alberghiere e nuovi contratti di locazione e gestione per diventrare leader nel nostro Paese.