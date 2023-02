Buon compleanno Nella Grossi: gli auguri del club Donne Biancazzurre alla loro presidente

Ha spento 83 candeline Nella Grossi, la presidente del Pescara Club Donne Biancazzurre e probabilmente la tifosa più amata d'Italia. È proprio il suo club, con un post su facebook, a farle gli auguri.

“Noi tutte – si legge - vogliamo fare gli auguri ad una grande amica con cui abbiamo condiviso tanti momenti indimenticabili tra passione calcistica per il nostro amato Pescara ed esperienze di vita in tutte le sue sfaccettature. Un grazie alla nostra Nella Grossi, tornado di energia ed entusiasmo ed esempio di correttezza e lealtà”.

Certamente anche oggi, domenica 12 febbraio, Nella seguirà la sua squadra del cuore che scenderà in campo alle 17.30 contro la Fidelis Andria: una vittoria sarebbe di certo un bellissimo regalo di compleanno.

In occasione dei suoi 80 anni, nel 2020, la tifosissima del Pescara aveva raccontato della sua prima partita e dell'amore scoppiato e mai sopito per il calcio. “Abitavo a Montesilvano e spontaneamente andai a vedere una gara della locale formazione che militava nel campionato dilettanti. Fu allora che mi appassionai a questo sport. All'epoca il Milan era tra le squadre più forti al mondo ed iniziai a simpatizzare per il Diavolo. Quante litigate con i miei compagni di classe, tifosi di Juventus e Inter. Pensa che per coronare il mio sogno di assistere dal vivo ad un Milan - Real Madrid di Coppa dei Campioni, costrinsi il mio fidanzato Achille ad anticipare la data delle nozze per avere in regalo i biglietti della partita in programma allo stadio San Siro”.

“Buon compleanno presidente, ti auguriamo tutte le gioie e soddisfazioni possibili – scrivono ancora le socie del club -. Un grande abbraccio da parte nostra” e, aggiungiamo, di tutta la redazione de IlPescara.