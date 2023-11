Allarme raccolto in meno di un minuto grazie al Numero unico di emergenza: confermata l'attivazione nel 2024

Confermata l'attivazione del Nue-112 (Numero unico di emergenza) in Abruzzo entro il 2024: un servizio attivo già in 13 regioni grazie al quale ogni selazione arriva alla centrale operativa di riferimento entro 50 secondi e che ad oggi è in grado di gestire 50mila contatti al giorno.

Il protocollo d'intesa tra il presidente della Regione Marco Marsilio e Matteo Piantedosi era stato firmato ad aprile con la decisione di aprire la sede della centrale di gestione, quella chiamata a smistare le chiamate per intenderci, a L'Aquila con 40 operatori specializzati impiegati e anche un app a disposizione dei cittadini così che chi si trova in difficoltà possa essere velocemente individuato.

E' stato quindi in occasione della prima giornata della manifestazione Earth technology expo (Ete) giunta alla terza edizione, che è arrivata la conferma dell'attivazione del servizio nella nostra regione. Insieme all'Abruzzo nel 2024 il Nue sarà attivo anche in Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Basilicata: 10 i secondi per la risposta all'emergenza, 40 quelli per l'inoltro al centralino del'autorità competenze per la risoluzione, questi i tempi stimati.

Un numero, il 112 Nue, attivo in tutta Europa ha24 e sette giorni su sette in grado di rispondere a tutte le tipologie di intervento con l'esempio più lampante, è stato sottolineato nell'occasione, avutosi in occasione dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Si tratta ovviamente di un numero gratuito e accessibile da ogni terminale e da chiunque con una disponibilità di risposta multilingua e accurata localizzazione delle chiamate. Si usa per raggiungere polizia, carabinieri, servizi medici e vigili del fuoco. Chiamandolo si viene reindirizzati alla Centrale unica di risposta (Cur) più vicina in base alla localizzazione della chiamata e che in Abruzzo, come detto, sarà a L'Aquila. Una volta qualificata, la chiamata viene inoltrata alla centrale di risposta secondaria più pertinente, con un tempo di trasferimento brevissimo.