La Cgil al fianco dei lavoratori della sanità: aperto uno sportello dentro l'ospedale

Uno sportello a disposizione dei lavoratori della sanità. È quello che la Cgil insieme alla sezione Funzione Pubblica del sindacato ha aperto all'interno dell'ospedale Spirito Santo. Uno sportello che fornirà informazioni, consulenze servizi e prestazioni di carattere contrattuale, previdenziale, assistenziale e fiscale, a beneficio dei lavoratori dell’ospedale.

Si trova nella palazzina L al primo piano (ingresso timbri direzione generale-ex magazzino economale) e sarà operativo il lunedì dalle 9 alle 15, il martedì dalle 12 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 15.

Garantirà un’assistenza qualificata fatta da funzionari e dirigenti delle federazioni di competenza della Cgil dell’Inca e del Caaf, in grado di affiancare il lavoratore in una serie molto ampia di pratiche e domande per l’erogazione di servizi.

Tra questi, solo per citarne alcuni, invalidità civile, conteggio pensione, verifica posizione assicurativa Inps e casse professionali, consulenza specializzata per pratiche di sostegno al reddito, dichiarazione dei redditi, domande di successione, consulenza giuslavoristica individuale e collettiva, tutela dei diritti dei lavoratori nelle fasi di cambio appalto.