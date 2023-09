Il sindaco Masci pensa a delle agevolazione per promuovere l'uso della filovia: entro fine anno si auspica l'entrata in funzione

Entro fine novembre sarà completata l'elettrificazione con l'obiettivo di rendere effettivo il passaggio della filovia tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Questo, spiega il sindaco Carlo Masci, l'obiettivo che avrebbe la Tua e che ci si auspica di centrare, ma per lui importante è arrivare all'appuntamento anche promuovendone l'utilizzo e cioè attivando politiche di agevolazione che aiutino a sviluppare una vera e propria nuova coscienza nell'utilizzo del trasporto pubblico locale.

Il tema lo ha affrontato nel corso del seminario formativo organizzato da Asstra e tenutosi nella sede della Società unica di trasporto abruzzese “Comunicale il trasporto pubblico locale – Dialogo su contenuti e strumenti per promuovere i servizi di Tpl”.

“Al convegno – spiega a IlPescara – ho parlato del fatto che bisogna lavorare molto sulla comunicazione per far capire che il cambiamento deve essere reale e dunque quello delle abitudini sulla scia di iniziative che si stanno prendendo in altre grandi città come Roba o Bari dove per favorire l'utilizzo del mezzo pubblico si stanno utilizzando agevolazioni concrete in favore dei cittadini. A Roma ad esempio – aggiunge Masci – si stanno introducendo abbonamenti da 50 euro l'anno per i ragazzi sotto i 19 anni. A Bari il sindaco De Caro sta utilizzando i fondi europei per promuovere abbonamenti gratuiti”.

“Quando entrerà in funzione la filovia, che è un mezzo bello ed efficiente – dice ancora il sindaco – dobbiamo essere in grado di incentivarne l'uso e dunque guardare in prospettiva”. Insomma l'idea è quella di aprire un dialogo con Tua per valutare quali soluzioni che possano invogliare ad usare il nuovo mezzo pubblico si massa si possano promuovere in termini di agevolazioni e darne una giusta comunicazione ai cittadini. “Che siano in favore di chi ha meno di 19 anni o anche degli ultra 65enne io credo che fare certe scelte e saperle comunicare è il modo più efficiente per far sì che il trasporto pubblico locale diventi la normalità”.