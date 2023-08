Affidati i lavori di riqualificazione del Mediamuseum e di piazza Alessandrini: in 150 giorni saranno ultimati

Sarà la Cogema srl di Chieti ad occuparsi dei lavori di riqualificazione di piazza Alessandrini e del Mediamuseum finanziati con 2milioni 90mila euro di fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). L'affidamento è stato ufficializzato con la determina dirigenziale del settore Mobilità, edilizia scolastica e lavori pnrr a firma del dirigente Aldo Cicconetti.

La ditta si è aggiudicata il bando con un'offerta al ribasso del 16,799 per cento sul prezzo posto a base di gara (un milione 448mila 640,62 euro) e dunque un importo netto di un milione 238mila 563,88 euro oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 65mila 306,55 euro e l'Iva del 10 per cento. A convincere anche l'offerta temporale per cui la Cogema assicura il termine dei lavori dal momento dell'apertura del cantiere, in 150 giorni a fronte dei 180 previsti dal bando.

L'intervento che è inserito nel Dup (Documento unico di programmazione) 2023 rientra nella linea strategica 2 ovvero quella relativa all'urbanistica, la manutenzione e la riqualificazione delle periferie che prevede oltre ad interventi capaci di migliorare, anche in termini di servizio, “la qualità della vita dei residenti” e il contrasto al degrado sociale, anche quello di valorizzare l'edilizia “di pregio” e cioè quella che ha una valenza, storica, architettonica, culturale o strategica e che “sa interpretare e rappresentare l’essenza della città e la sua narrazione ed assicurare la trasmissione al futuro dell’identità dei luoghi”. Passaggi ricodati nella determina con cui si affidano i lavori a seguito del bando pubblicato il 18 maggio.

Il progetto di riqualificazione che per il Mediamusum riguarda esclusivamente lavori di natura strutturale, era stato presentato in Comune il 4 maggio. Nello specifico per quanto riguarda l'edificio saranno realizzate opere di rinforzo delle fonazioni, consolidate le pareti e i solai con il ripristino delle parti demolite, anche quelle murarie. Per quanto riguarda la piazza questa avrà una forma ellissoidale con i lavori che prevedono la rimozione delle aiuole e dell'asfalto e la realizzazione di nuove pavimentazioni e spazi permeabili per le nuove piantumazioni con anche nuove alberature da innestare.

Un intervento di messa a nuovo che la presidente dei Premi Flaiano Carla Tiboni ha sin da subito auspicato sia il primo di quello che si intende portare avanti con la realizzazione del Moc (Museo officina del cinema) per il quale, già quando fu presentato questo progetto, si era appellata alla Regione perché dia il suo contributo economico nel finanziare un progetto che in realtà esiste già e che attende solo di concretizzarsi.