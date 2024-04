L'aeroporto d'Abruzzo perde uno dei voli per Londra-Stansted: aumenta la frequenza per Catania

Le ultime novità sulle rotte dello scalo comunicate dagli Amici dell'Aeroporto: dopo la diminuzione dei voli per Girona e la cancellazione di Varsavia, a maggio uno in meno verso Londra. Diventano invece quattro quelli per la città Siciliana