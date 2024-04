VIDEO | Oltre 8 milioni di euro investiti, 2mila 777 alberi in più e 26 nuovi parchi in città: il bilancio "verde" della giunta Masci

Dal 2019 al 2023 gli alberi piantumati in città sono stati 4mila 748 a fronte di 2mila 471 abbattimenti per un bilancio in positivo di 2mila 227 nuovi esemplari presenti in città distribuiti su una superficie verde di 2milioni e 31mila metri quadrati a fronte di un'estensione di un milione e 921mila metri quadrati registrata nel 2019, su cui oggi ci sono 26 parchi in più (da 61 a 87). Questo grazie a oltre 8 milioni e mezzo di euro di investimenti fatti.

Questi i numeri del piano arboreo dell'amministrazione Masci presentata dal sindaco e dall'assessore al verde Gianni Santilli che con i numeri intendono anche rispondere alle tante critiche mosse da quelli che definiscono “pseudo-ambientalisti” durante tutta la consiliatura. Un numero di piantumazioni “superiore a quanto previsto dalla legge dato che sono state più le piantumazioni che i bambini nati (uno per ognuno di loro andrebbe inserito nel patrimonio arboreo)”, ha detto il sindaco replicando anche a chi ha mosso critiche sugli orti urbani che, numeri alla mano, non solo ci sono, “ma sono anche inclusivi”.

“Abbiamo piantumato 2mila 277 piante – rimarca quindi Santilli -, al contrario forse della vecchia amministrazione che ne ha messe solo 50. Certo – aggiunge – ne abbiamo dovute abbattere tante, ma non è che lo abbiamo deciso noi. Abbiamo avuto esperti che hanno seguito tutte le 25mila piante che abbiamo su Pescara. L'ultima tranche di 2mila 500 alberi valutate dagli esperti incaricati dal Comune hanno portato all'abbattimento di soli otto esemplari – sottolinea riferendosi ai tagli fatti in via Pantini nel tratto che sfocia su via della Bonifica -. Per me è una grande soddisfazione, ma sopratutto mi fa gioire il fatto che nell'arco di cinque anni abbiamo speso 8 milioni di euro per il verde in città e per i parchi: è una grande soddisfazione dell'amministrazione comunale”.

I 2mila 471 alberi abbattuti, sottolinea il piano arboreo, sono stati decisi su esemplari le cui condizioni fitosanitarie e vegetative pregiudicavano la pubblica incolumità, o a seguito di eventi meteorologici o incidenti stradali che ne avevano minato la stabilità. Un conteggio in cui, tiene a precisare Masci parlando delle nuove piantumazioni fatte, non rientrano i numeri che arriveranno con il Parco centrale dell'area di risulta e il Parco nord così come gli alberi della riserva dannunziana che sono categorizzati come “bosco”. Riserva nell'ambito della quale sono stati riacquisti tramite espropri, ha rimarcato il sindaco, la zona dell'ex galoppatoio e l'area dell'ex casello Anas. Spazio quest'ultimo in cui “senza che nessuno si preoccupasse si stava per costruire una villa”, ha detto il sindaco ricordando che è in corso anche l'esproprio dell'area che si trova davanti all'Aurum. L'occasione per lui anche per mostrare i numeri che appaiono sui display installati nelle scuole interessate dai lavori di efficientamento energetico e da cui emerge ad esempio che oltre 17 tonnellate di Co2 sono state evitate grazie al verde presente

Entrando nello specifico dei numeri i 2milioni e 31mila metri quadrati di verde presenti in città sono così suddivisi: 331mila 861 metri quadrati per i parchi, 342mila 117 quadrati di verde attrezzato o di pregio, mille 500 metri quadrati di orti urbani, 669mila 771 metri quadrati di verde stradale o non di pregio, 70mila 209 metri quadrati di verde cimiteriale e presente nelle scuole, 616mila 609 metri quadrati di aree naturali protette o tutelate (riserva dannunziana e parco fluviale).

“Gli ambientalisti – afferma quindi Santilli rivolgendosi in particolare all'associazione politico culturale Radici in Comune – sappiamo che sono in campagna elettorale, ma lo siamo anche noi. La nostra soddisfazione è quella di aver seguito tutti gli indirizzi che ci hanno dato gli esperti. Poi sappiamo che loro hanno un loro modo di vedere le cose e pensano di essere esperti, ma noi ci fidiamo dei nostri esperti e di quelli che abbiamo in Comune”.

“Lasciamo una città cambiata. Basta guardare corso Vittorio Emanuele, piazza Sacro Cuore e corso Umberto. È un segnale forte e non ci sono solo queste strade, ma molte altre come via Benedetto Croce, via De Amicis, via Monte Bove e via Chieti. In questi cinque anni abbiamo speso bei quattrini e ci tenevamo molto – conclude l'assessore comunale – a ripiantumare le piante malate e vecchie, e ripiantumare le piante nuove”.

