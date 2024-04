VIDEO | Vincenzo Oliveri torna sul palco con 35 “Stelle” per lo show di beneficienza in memoria della moglie Barbara Paolone

Una sorta di circo onirico itinerante sotto il quale splendono tante stelle, sul palco e in platea, e dove il sorriso è assoluto protagonista nel pieno spirito di quell'arte circense che imita la vita. Un percorso dove la malinconia che siamo abituati a vedere nella lacrima dipinta di un clown, si trasforma nella capacità di portare quel sorriso sul volto di chiunque, soprattutto di chi durante il suo percorso si trova a vivere un momento di sofferenza. Un momento che in questo caso è quello dei bambini che seguono i loro percorsi radioterapici nella struttura della fondazione Irccs dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano cui sarà devoluto il ricavato dell'evento.

Questo lo spirito con cui il teatro Circus diventerà un immaginifico tendone il 28 aprile per ospitare artisti nazionali e locali che hanno subito detto “sì” al Memorial Barbara Paolone” perché, si legge nella locandina “la vita è un viaggio irripetibile”. Le stesse parole che nella sua lettera Vincenzo Olivieri che l'evento l'ha organizzato insieme a Milo Vallone con le produzioni Stefano Francioni, aveva ricordato la moglie prematuramente scomparsa parlando di un sipario che si chiudeva “su un'opera stupenda, unica e irripetibile”. Quel sipario proprio per ricordare la manager artistica, ma soprattutto la donna Barbara Paolone che in tanto hanno amato e continueranno ad amare, si rialza con anche Olivieri che su quel palco tonerà dopo quanto avvenuto: “Ci proverò”, dice presentando l'evento.

Da Marco Bocci a Laura Chiatti, passando per Nino D'Angelo, Giò di Tonno, Syria Anna Foglietta, Stefano Fresi, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Roberto Pedicini, Paola Turci, Marco Papa e 'Nduccio sono 36 gli artisti che si alterneranno tra canto, racconto, ironia, muscia e danza. Tutti, sottolinea Francioni, hanno subito detto di “sì” perché “Barbara ha creato una vera e propria famiglia ed è la prima volta che si tiene un evento di questo tipo per una persona che viveva lo spettacolo dietro le quinte”.

L'idea, sottolinea quindi Olivieri, “nasce dalla voglia di voler fare vedere a tutti l'amore e la stima che circondavano Barbara. Si propone di regalare laddove possibile ulteriori sorrisi alle persone che soffrono”, rimarca ribadendo che il ricavato andrà all'istituto di Miliano che sarà rappresentato al Cicrus dalla dottoressa Sabina Venarini collegata in videoconferenza durante la presentazione di “Stelle”. L'occasione per ringraziare e spiegare quanto per i bambini e le loro famiglie l'avvio di un percorso radioterapico rappresenti la presa di coscienza del momento che si sta affrontando.

Spezzata dall'emozione anche la voce del sindaco Carlo Masci che aveva un legame di amicizia con Barbara così come ce l'ha con Oliveri. “La presenta di tutti questi artisti dimostra che era nel cuore di tantissime persone. Era una donna di spettacolo, ha dato tantissimo. Barbara c'è ancora perché attraverso di loro si aiutano le persone che hanno bisogno. Persone che possono guarire attraverso la ricerca. È una bella giornata e un bel segnale per tutti”.

Un lavoro iniziato a dicembre quello per organizzare il memorial spiegano Oliveri e Vallone con il primo che spiega come il sorriso sia stata la chiave scelta come era giusto che fosse perché “lei avrebbe voluto così. E' uno spettacolo vario e in movimento. Uno spettacolo che è stato allestito in una sorta di circo onirico dove si muovono personaggi per simboleggiare la similitudine della vita con il circo itinerante. È una 'passeggiata': un viaggio unico e irripetibile che riguarda ognuno di noi”.

No solo un ricordo dunque, ma un'eredità che merita di essere tramandata quella lasciata dal sorriso di Barbara che continua a splendere sul volto di chi l'ha conosciuta e lo farà, ancora una volta, anche sui volti di chi il 28 aprile sarà al Teatro Circus. Un evento destinato a ripetersi molto probabilmente, ma per questa prima il senso è quello di voler dare “una testimonianza di vicinanza come un abbraccio da parte di tutti noi nel nome di Barbara”. Sarà l'occasione, conclude Olivieri, per “riunirsi tutti quanti, emozionarsi e stare bene insieme”.



I biglietti sono disponibili su Ciaotickets (online e nei punti vendita): poltronissima 25 euro e poltrona 25 (info 328 5984897).

Questi gli artisti che parteciperanno all'evento

Marco Bocci, Laura Chiatti, Mariangela D'Abbraccio, Nino D'Angelo, Andrea Delogu, Giò di Tonno, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Massimo Germini, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Bascir Jonis, Piero Mazzocchetti, Paola Minaccioni, Valerio Di Rocco, Micol Olivieri, Giorgio Pasotto, Roberto Pedicini, Eleonora Pedron, Syria, Pierpaolo Spollon, Claudia Tosono, Fabio Troiano, Paola Turci, Erica Ableardo, Davide Ccavuti, Claudia Costantino, Candida D'Aurelio, Tiziana Di Tonno, Michele Di Toro, 'Nduccio, Marco Papa, Pierpaolo Pecoriello, Fedrico Perrotta e, ovviamente, Milo Vallone e Vincenzo Olivieri.