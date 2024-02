'Nduccio a Tali e Quali Show su Rai1 per sostenere l'amico in gara: "Sono famoso per essere sconosciuto"

Un po' di Pescara nella puntata finale di Tali e Quali Show 2024 andata in onda su Rai1 sabato 3 febbraio. Tra gli amici di uno dei concorrenti e cioè Alessandro Prelli, musicista di Palestrina salito sul palco del programma condotto da Carlo Conti con l'imitazione di Zucchero, è infatti apparso nella clip di presentazione il comico 'Nduccio che lo ha così descritto: “Chi è Alessandro Prelli? Solitamente si dice uno buono a nulla capace di tutto. No, lui è buono a tutto e capace pure. Io sono 'Nduccio, sono famoso per essere sconosciuto”.

Sconosciuto però non lo è tanto che Carlo Conti alla fine della clip ha aggiunto: “'Nduccio è lì che fa battute, un comico forte”.

Bella l'esibizione di Prelli che non è approdato alla finalissima, ma si è comunque classificato quarto convincendo con la sua interpretazione. È possibile rivedere l'esibizione e la clip con il comico che racconta l'amico su RaiPlay.