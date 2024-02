La fortuna bacia Pescara ad Affari Tuoi: Serena e il marito Gianluca vincono 50mila euro

È stata la “regione fortunata” e cioè in questo caso la Puglia a far vincere Serena, la concorrente di Pescara che con il marito Gianluca ha partecipato alla puntata di Affari Tuoi del 13 febbraio. Sfumata la prima possibilità, è stata la donna a puntare tutto sulla Puglia e questa volta ha avuto ragione: la coppia ha vinto 50mila euro in gettoni d'oro.

Una partita ricca di colpi di scena in cui la coppia era partita con il pacco numero 6 cambiato verso la metà del programma con il 12, il pacco della Basilicata scelto per omaggiare la neo vincitrice di Sanremo Angelina Mango ospite della puntata del programma di Rai1 condotto da Amadeus.Se nel loro, il 6, c'erano 10 euro, nel 12 ce ne erano soltanto 5 come si è scoperto nel finale quando ormai tutto sembrava essere andato perduto.

Quindi la scelta della prima “regione fortunata” con in palio 100mila euro: il Lazio quella su cui la coppia ha puntato, ma è arrivata un'altra delusione. Al secondo tentativo per Serena non ha avuto dubbi, nonostante il marito puntasse più sulla Toscana. “La Puglia mi chiama”, ha detto. E l'ha chiamata davvero: era proprio quella la regione con il ricco bottino. Un urlo liberatorio alla vittoria dei 50mila euro e l'abbraccio con il marito scioltosi in lacrime di gioia.