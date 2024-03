Capitan Ventosa a Le Naiadi: l'inviato di Striscia La Notizia risponde all'appello dei genitori

A Le Naiadi è arrivato Capitan Ventosa, l'inviato di Striscia La Notizia che ha risposto all'appello dei genitori dei tanti ragazzi che da troppo tempo ormai non possono più allenarsi nelle piscine che hanno fatto di Pescara un riferimento nel settore, soprattutto quello della pallanuoto.

A pochi giorni dalle ultime polemiche con la Regione che ha fatto sapere di aver consegnato alla Fira (Finanziaria regionale) le chiavi della struttura che gestirà temporaneamente, si resta ora in attesa della riapertura ufficiale che si auspica arrivi prima possibile.

Appassionato di pallanuoto, passione che ha trasmesso al figlio, all'incontro che Capitan Ventosa ha avuto con i genitori per il servizio che andrà in onda nella nota trasmissione di Canale 5 di Antonio Ricci, era presente anche Fabrizio Vianale, direttore provinciale Confartigianato che già a dicembre 2023 era intervenuto sulla questione Naiadi.

Positiva per lui la notizia della consegna delle chiavi alla Fira e la speranza “che si veda la luce alla fine del tunnel”, ma anche un appello alla politica perché si lavori con un'unità di intenti al vero rilancio della struttura dotata anche di una piscina olimpionica e che di campioni, anche olimpici ne ha sfornati tanti. “È un bene della collettività e una fonte importante per il turismo sportivo. Quella che oggi viene vista come una spesa può diventare un grande indotto economico”, afferma sottolineando che il rilancio potrebbe passare per alcuni dei volti che hanno fatto grande e ancora oggi fanno grande la pallanuoto mondiale e che proprio da Pescara sono partiti. Personaggi come l'oro olimpico Marco D'Altrui oggi allenatore del Club Acquatico e l'attuale attaccante della nazionale e Pallone d'Oro della pallanuoto Francesco Di Fulvio".

“Soprattutto – conclude Vianale – è importante investire e far lavorare tutte e associazioni sportive. È vergognoso che due squadre serie B vadano a fare derby ad Avezzano e che tanti genitori debbano girare per tutte le piscine della provincia e non solo per portare in piscina i loro figli”.

Associazioni per le quali, ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la Fira ha già stabilito le tariffe in vista della riapertura.