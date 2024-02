Amici, il coreografo Kristian Cellini giudica la prova di improvvisazione e porta il vincitore allo Spoltore Ensemble

“Quest’anno lo Spoltore Ensemble parte da Canale 5 nella trasmissione Amici di Maria De Filippi”. Commenta con soddisfazione la sindaca Chiara Trulli il ritorno del ballerino e coreografo di Torrevecchia Teatina Kristian Cellini nel noto programma televisivo dove è stato giudice domenica 18 febbraio, della gara di improvvisazione che ha assegnato come premio proprio la partecipazione alla storia rassegna abruzzese.

A vincerla la sfida di ballo che ha visto l'esibizione di Giovanni, Kumo e Dustin è stato quest'ultimo che dunque parteciperà alla grande serata di gala di danza classica e contemporanea diretta dal coreografo di fama internazionale, spiega ancora il primo cittadino, che aprirà la 42esima edizione con sul palco ballerini provenienti dai più prestigiosi teatri internazionali a cominciare da quelli del Teatro alla Scala di Milano.

Una carriera di oltre trent'anni quella di Cellini che ha saputo farsi conoscere anche dal pubblico televisivo e che continua a collezionare successi e riconoscimenti. Nelle ultime settimane infatti, gli è stato assegnato il premio di Assotutela per le “Eccellenze italiane 2023-2024” ricevuto in senato come ricorda ChietiToday.

Da parte del sindaco il grazie al coreografo e al direttore artistico dello Spoltore Ensemble Giuliano Mazzoccante “per il suo importante lavoro. Un momento di grande orgoglio per la nostra città e per la nostra amministrazione”, conclude annunciando che si sta lavorando “per una nuova grande edizione”.

Qui la puntata di Amici che ha visto Kristian Cellini come giudice.