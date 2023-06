Partito il primo "Memorial Comerlati", il torneo di calcetto fra le parrocchie del quartiere Portanuova

Con il primo match del 12 giugno scorso, è iniziato il memorial "Comerlati" dedicato allo storico parroco Don Giuseppe Comerlati della parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco, giocato su quel campo della parrocchia che lo stesso Comerlati inaugurò. Era settembre del 2022, quando insieme ai ragazzi della parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco, un gruppo di genitori della stessa parrocchia ha iniziato a giocare tutti i lunedì sera, compreso il 26 dicembre dello stesso anno, a calcetto presso una struttura sportiva della zona. Dapprima si faceva fatica a trovare giocatori, poi il numero è andato crescendo, e una sera, finita la partitella, di fronte a una birra rigenerante, scherzando è venuta l'idea di organizzare un torneo amatoriale per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, fra le parrocchie vicine alla Mdf (nome usato dai ragazzi per identificare la parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco in via Stradonetto).

"E così di lunedì in lunedì, tra un incontro e l’altro, un arrosticino e una salsiccia, riunitisi nelle case dei genitori, piano piano, ha iniziato a prendere forma il Memorial Comerlati, storico parroco della stessa parrocchia, che ha accompagnato gli stessi genitori durante l’infanzia e la gioventù, divenendo a suo tempo, un faro per la loro crescita." I match andranno avanti fino al 30 giugno, 5 squadre provenienti dalle parrocchie nelle vicinanze del quartiere Portanuova

"Torneo genuino, tutto fatto in casa, campetto adiacente la chiesa nuova, erba curata dai genitori e dai giovani, sono stati aiutati da alcune realtà aziendali della stessa zona che generosamente hanno effettuato una donazione permettendo di acquistare attrezzatura necessaria per sistemare il campetto storico della Mdf. Come primo anno ci sono diverse cose ancora migliorabili, ma gli organizzatori assicurano che questo, a cui stanno partecipando entusiasticamente i ragazzi delle squadre e gli organizzatori tutti, è solo l’inizio."