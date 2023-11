Fischio d'inizio per Carrarese-Pescara: segui la cronaca in diretta

La formazioni

Carrarese: Marco Bleve, Marco Imperiale, Simone Della Latta, Riccardo Palmieri, Giuseppe Antonio Panico, Manuel Cicconi, Matteo Di Gennaro, Nicolas Adrian Schiavi, Julian Illanes Minucci, Alessandro Capello, Simone Zanon

A disposizione: Tomas Tampucci, Stefano Mazzini, Francesco Cerretelli, Davide Grassini, Emanuele Zuelli, Malik Opoola, Alessandro Raimo, Leonardo Morosini, Raffaele Ciro Cartano, Simone Simeri, Matteo Sementa, Nicolò Belloni.

Allenatore: Alessandro Dal Canto

Pescara: Alessandro Plizzari, Salvatore Aloi, Davide Merola, Riccardo Brosco, Georgi Tunjov, Roberto Pierino, Ivan Mesik, Brando Moruzzi, Antonino De Marco, Christian Tommasini, Gianmarco Cangiano.

A disposizione: Giuseppe Ciocci, Lorenzo Milano, Davide Di Pasquale, Nicolò Squizzato, Michele Masala, Edoardo Vergani, Federico Accornero, Romano Floriani, Luca Mora, Danis Nana Manu, Filippo Pellacani, Conelius Staver, Luigi Cuppone, Matteo Dagasso, Simone Franchini

Allenatore: Zdenek Zeman

Arbitro, assistente e quarto uomo

Arbitro, Ermes Fabrizio Cavaliere; assistenti, Allocco e Cerilli; quarto uomo: Samuele Andreano

Secondo tempo

Si torna in campo senza cambi.

2' Ci prova la Carrarese, tiro respinto da Brosco che allontana. Tommasini prova a recuperare, ma Di Gennaro serve Bleve. Riparte la squadra di casa.

3' Traversone in area della Carrarese, ma Cangiano non ci arriva. Rimessa laterale per la Carrarese.

5' Moruzzi per Tunjov, Aloi butta in area ma il pallone finisce vicino la bandierina. Imperiale rilancia, intercetta Pierno con la palla che finisce di nuovo in fallo laterale. La rimessa è del Pescara. Ci prova Merola con un bel tiro angolato, ma Bleve blocca a terra.

6' Fallo di mano e nuova punizione per il Pescara.

9' Merola riceve da Cangiano e riesce a trovare spazio al centro, tira, ma non centra la porta.

10' Riparte la Carrarese, ma Panico viene sorpreso in fuorigioco. Il Pescara prova a ripartire. Cross in area che non impegna Bleve che blocca la palla e fa ripartire i suoi.

12' Continua il pressing del Pescara con Pierno che crossa dalla bandierina, Illeanes intercetta e butta in fallo laterale.

13' Ennesima punizione per il Delfino. A gioco fermo doppio cambio: entrano Cuppone e Dagasso al posto rispettivamente di Tommasini e De Marco

14' Aloi batte la punizione e lancia palla in mezzo all'area, sfiora di testa Brosco, ma c'è la deviazione dalla Carrarese in fallo laterale.

15' Dagasso si allarga a destra verso Pierno. Aloi per Cuppone che non riesce a girarsi e perde palla con la Carrarese che riparte con Cicconi.

16' Terzo corner per il Pescara con Di Gennaro che anticipa una palla pericolosa. Batte Cangiano, raccoglie Moruzzi che crossa, ma esce Bleve che blocca.

18' Punizione su Illeanes. Lungo traversone di Imperiale con il pallone che arriva al centro dell'area di rigore. La palla arriva a Plizzari che fa ripartire la squadra di Zeman. Poi doppio cambio di fronte con la palla che alla fine finisce in fallo laterale.

21' Fallo di Brosco su Cicconi e punizione per la Carrarese. La palla torna nell'area di rigore del Pescara con Moruzzi che allontana e la palla che finisce ancora una volta in fallo laterale.

23' Crampi per Tunjov e gioco fermo.

25' Il gioco riprende e doppio cambio ancora una volta per il Pescara: esce Tunjov ed entra Squizzato, entra anche Accornero al posto di Cangiano.

26' Ci prova la Carrarese nell'area del Pescara, ma Capello viene sorpreso in fuorigioco.

28' Fallo di Moruzzi su Della Latta. La punizione la batte il portiere Bleve con la palla che finisce oltre la metà campo. Pierno viene colpito involontariamente al volto: la punizione questa volta è per il Pescara.

30' Primi due cambi per la Carrarese: fuori Capello e Cicconi, dentro Simeri e Belloni.

Primo tempo

Prima del fischio d'inizio il minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana.

1' Il calcio d'inizio è per la Carrarese che si lancia subito in avanti. Mesik butta la palla sul fondo

2' Aloi lancia oltre la metà campo, ma il pallone viene intercettato dal portiere Bleve. Segnalato il fuorigioco di Cangiano. Punizione per la Carrarese

4' lancio per Merola, chiusura di Imperiale con la palla messa fuori. Rimessa di Pierno

5' Moruzzi lancia in area, Aloi ci prova, ma la palla vola sulla traversa con la rimessa per la squadra di casa. Rinvio di Bleve e ingresso nell'area del Pescara. Nessun problema per Plizzari.

8' Nuova rimessa per il Pescara alla metà campo. Moruzzi lancia per Cangiano che viene atterrato. Punizione per il Pescara.

9' Punizione per la Carrarese per fallo di Tommasini su Cicconi. Lungo lancio verso la metà campo del Pescara con la Carrarese che prova ad attaccare, ma la palla finisce ancora una volta a fondo campo.

10' Nuovo calcio di punizione per il Pescara. Batte Brosco sulla fascia destra. Tommasini rincorre il pallone e guadagna la rimessa laterale. Merola serve Pierno. Conclusione di Aloi che prende il palo destro. È la prima palla gol della partita ed è del Pescara.

13' Il Pescara parte in contropiede con Tommasini che prova a lanciare, ma commette fallo con il fischio della punizione in favore della Carrarese.

14' Pressione su Tunjov che serve Plizzari. Riparte il Pescara con l'azione che si chiude con il fallo su Aloi. A ripartire però è la Carrarese. La punizione la batte Pierno con un fallo: giallo Cicconi per fallo su Merola al 15esimo minuto del primo tempo.

16' Cicconi recupera su Aloi. La Carrarese vince un rimpallo, conclusione al volo: la palla finisce lontano dalla porta di Plizzari. Ma il gioco era fermo per un fallo.

18' Plizzari serve Moruzzi che riparte, ma c'è uno scontro che costringe a fermare il gioco. La palla finisce in palla laterale con l'arbitro che richiama Schiavi per l'intervento.

19' Ci prova Di Gennaro, ma il lungo lancio finisce ancora una volta tra le braccia di Plizzari.

21' Rimessa per la Carrarese. Schiavi va in avanti, chiude Tunjov con il Pescara che riparte con la palla che colpisce l'arbitro e finisce in fallo laterale.

22' Brivido per il Pescara. Plizzari esce dall'area e anticipa di testa l'intervento di Capello, ma si alza la bandierina del fuorigioco.

23' Di nuovo costretto ad uscire dall'area di rigore Plizzari con Schiavi che prova ad insistere. Pallone in aria, alla fine c'è il rilancio di Tunjov che allontana.

24' Terzo intervento in tre minuti di Plizzari che anticipa ancora una volta Capello, ma anche in questo caso si alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Riparte il Pescara con Aloi che scavalca la metà campo. De Marco sbaglia l'assist per Merola con la palla che finisce a fondo campo.

26' Primo corner per il Pescara su tiro di Moruzzi.

27' Dall'angolo Cangiano, arriva di testa Tommasini che seppur di poco, mette fuori.

29' Vantaggio della Carrarese con Panico che spiazza Plizzari infilando a fil di palo il pallone.

31' Fallo su Aloi e punizione per il Pescara.

32' Arriva il secondo calcio d'angolo per il Pescara. Scambio Cangiano e Merola, ma la difesa toscana allontana. Nuovo fallo per il Pescara su Tunjov lontano dall'area di rigore.

33' Ci prova Tommasini a concludere, ma il tiro è un nulla di fatto. La palla finisce a fondo campo.

35' Fallo su Pierno che resta a terra. Sul pallone va Brosco, ma subito dopo c'è un altro fallo su Tunjov. Questa volta a battere è De Marco. La palla finisce alla fine tra le braccia di Bleve che rilancia sulla fascia sinistra.

36' Fallo di Brosco. Questa volta la punizione è per la Carrarese.

37' Nuova punizione per il Pescara con Aloi che riparte verso la porta avversaria. Moruzzi tenta il cross in area, Tommasini non aggancia e Imperiale allontana con Brosco che intercetta. La palla finisce a Merola che serve Aloi che ci riprova: ma il crosso ancora una volta finisce oltre la linea di fondo.

39' Ennesima punizione per Pescara non lontano dall'area di rigore, sebbene in posizione un po' angolata (alla sinistra di Bleve): ad essere atterrato è Merola.

41' Il Pescara ci prova con una serie di passaggi in area di rigore. La palla arriva a Tunjov che però commette fallo e l'arbitro fischia in favore della squadra di casa.

42' Salva ancora Plizzri sul contropiede della Carrarese, ma di nuovo si alza la bandierina del fuorigioco.

44' Primo intervento di Bleve che respinge la bella e potente conclusione di Tunjov che ci prova da fuori area.

Non c'è recupero. Il primo tempo finisce con il vantaggio della Carrarese.