Verso Pescara - Virtus Francavilla: Palmiero ko, l'idea di Zeman a centrocampo

Palmiero ko, contro la Virtus Francavilla tocca ad Aloi dal 1' in mezzo al campo. Oggi, intanto, nell’amichevole infrasettimanale in programma alle 15 contro l’Ovidiana Sulmona al “Pallozzi” (posti disponibili 1411, costo del biglietto 5 euro, vendita biglietti al botteghino dello stadio), Zeman proverà le possibili alternative per il centrocampo del Delfino. Certi del posto Rafia e Kraja, Aloi in vantaggio su Mora: la prima scelta è la conferma dell’ex capitano dell’Avellino in mezzo al campo, con l’esperto ex Spal alternativa di spessore in panchina da sfruttare a gara in corso. Non dovrebbe essere a disposizione Gyabuaa: il centrocampista è avviato verso il totale recupero, ma non dovrebbe farcela per domenica prossima. Al massimo potrebbe rivedersi in panchina, per poi tornare a disposizione sabato 8 aprile a Taranto. Anche Cancellotti ripartirà dalla panchina.



Confermati gli uomini in difesa e in attacco. Zeman pensa allo stesso undici che ha pareggiato a Catanzaro, con Aloi play (entrato dopo 6' al posto del regista napoletano infortunato). Lescano è “onfire” e ormai è diventato inamovibile al centro del tridente biancazzurro. Anche Merola non dovrebbe essere in discussione, anche Kolaj è in crescita e avrà la chance di giocare la quarta gara di fila da titolare, con i due giovani colleghi Desogus e Delle Monache ancora in panchina, al pari di Cuppone e Vergani.

Sono otto i diffidati biancazzurri a rischio squalifica con il prossimo giallo: Aloi, Palmiero, Crescenzi, Milani, Brosco, Boben, Cuppone e Gyabuaa.