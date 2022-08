Promozione: Penne, che colpo in attacco

Colpaccio in attacco per il Penne, che si assicura sul mercato l'ex Chieti Manuel Spadafora. Attaccante rapido e dotato di grande senso del gol, classe 1994, nato a Popoli e cresciuto nelle giovanili del Pescara, Spadafora vanta diverse presenze in serie C con le maglie di Ischia, Savona e Bassano (con 6 reti all'attivo) ed una grande esperienza in D con Virtus Castelfranco e Verbania (20 reti in due stagioni) oltre che con Riccione, Bra, Pro Donero e San Marino. Approdato in Abruzzo nella stagione 2020-21 aveva realizzato 6 reti in 7 gare con la maglia dei Nerostellati in Eccellenza, passando poi al Chieti dopo lo stop del torneo per Covid, rendendosi protagonista con 5 reti in 12 gare della cavalcata dei teatini verso la serie D. Nell'ultima stagione trascorsa il calciatore aveva vestito le maglie di Casalbordino ed Amatrice.



L'arrivo di Spadafora rappresenta un rinforzo di grande peso in zona offensiva, che si spera possa valere il definitivo salto di qualità ad una rosa completa in tutti i reparti sia numericamente che qualitativamente per disputare un torneo di Promozione da vertice.